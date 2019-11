Los 25 juegos más descargados en celulares de la historia

Android tiene disponible el Play Store desde hace 8 años. En ese periodo, el catálogo de juegos fue variando constantemente, con miles de títulos que entraron y salieron.

“The Tool” es una empresa que se dedica a relevar el posicionamiento de las aplicaciones en el mercado. Muchos de los títulos que aparecen fueron grandes éxitos en el mercado.

Llama la atención que un juego que fue un furor mundial como el “Pokémon Go” no figure en el Top 10. Sin embargo, cuando salió al mercado no todos los celulares podían correrlo correctamente y no es atemporal como el “Candy Crush Saga” o “Pou”, que aparece cuarto.

Los 25 juegos más descargados de la historia en celulares