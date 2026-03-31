El gobierno de Australia investiga a Meta, TikTok y Google por desobodecer la prohibición de redes sociales para menores

Las autoridades de Australia llevaron adelante una investigación para ver los resultados iniciales de la ley aprobada en diciembre, que restringe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Los resultados arrojaron leves mejoras y pusieron bajo el foco la laxitud de los controles de las grandes tecnológicas.

Según el gobierno australiano, los menores siguen accediendo a las redes sociales a pesar de la prohibición.

El gobierno australiano endureció su posición frente a las grandes plataformas digitales y acusó a los gigantes Meta, TikTok y Google de no cumplir con la prohibición que impide a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. La advertencia surge tras un informe de la autoridad de seguridad en línea que detectó que una proporción significativa de adolescentes sigue accediendo a estos servicios.

Una encuesta realizada a unos 900 padres muestra que, pese a la entrada en vigor de la normativa, el 31% asegura que sus hijos continúan utilizando al menos una red social . Antes de la ley, ese número era del 49%.

El dato más relevante: entre quienes ya tenían cuentas en plataformas como Instagram, Snapchat y TikTok, el 70% logró mantener el acceso.

Este martes, el gobierno australiano dio a conocer que Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube están siendo investigadas por posibles incumplimientos . En este sentido, la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, cuestionó la actitud de las compañías y aseguró que no están haciendo lo suficiente para respetar la normativa .

“Nada de esto es imposible. Ni siquiera es difícil para las grandes empresas tecnológicas, que son compañías innovadoras multimillonarias . Lo que muestra esta actualización es inaceptable”, detalló la ministra. Y advirtió: “Si estas empresas quieren hacer negocios en Australia, deben acatar las leyes australianas”.

Según la Comisión eSafety de Australia, las herramientas actuales —incluida la verificación de edad mediante reconocimiento facial— presentan fallas relevantes. Entre los problemas detectados, se menciona la posibilidad de intentar múltiples veces la validación hasta lograr pasar el filtro, así como controles laxos que permiten eludir el sistema.

La legislación, vigente desde diciembre del 2025, establece que plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick y Reddit deben impedir el acceso a menores de 16 años. En caso de incumplimiento, las multas pueden alcanzar los u$s33,9 millones.

La respuesta de las grandes tecnológicas

La ministra australiana aseguró que lo que hacen las compañías "son pruebas de que las empresas de redes sociales cumplen con lo mínimo indispensable; es una táctica sacada directamente del manual de las grandes tecnológicas… Confunden, intentan sembrar dudas sobre cualquier regulación”.

“Quieren que todos ustedes informen hoy que las leyes están fallando. Eso les ayuda en su afán por reducir la regulación, por minimizarla en todo el mundo. Así que no me sorprende nada de esto. Ya lo esperábamos”, sentenció.

Del otro lado del mostrador, Meta respondió que está trabajando para cumplir con la normativa y colaborar con el gobierno, aunque remarcaron las dificultades técnicas: “También hemos dejado claro que determinar con precisión la edad en línea supone un reto para toda la industria, especialmente en el límite de los 16 años, donde el propio ensayo de tecnología de verificación de edad del Gobierno señaló 'márgenes de error naturales'”.

La compañía propuso un enfoque alternativo a la problemática: “El enfoque más eficaz, que protege la privacidad y es coherente, consiste en exigir una verificación de edad rigurosa y la aprobación de los padres tanto en la tienda de aplicaciones como en el sistema operativo antes de que un adolescente pueda descargar una aplicación o crear una cuenta.”

TikTok y Google, en tanto, no respondieron a las consultas antes de la publicación.