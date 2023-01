Los amantes de Verona contrala Paramount

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”, señaló el representante. La demanda alega que los protagonistas sufrieron angustia mental y emocional en los 55 años que transcurrieron desde el estreno del film y que por esa escena perdieron oportunidades laborales. Ante la prensa, el abogado de los actores, Solomon Gresen, puntualizó que “las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse”. “Eran muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de golpearlos. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron”.