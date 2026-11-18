La empresa presentó tres alternativas para cancelar sus compromisos, con quitas de hasta el 85% y plazos que llegan a 15 años. Busca reunir las adhesiones necesarias antes de febrero.

Los Grobo Agropecuaria dio un nuevo paso en su proceso de reestructuración financiera y presentó formalmente ante la Justicia una propuesta para cancelar sus deudas , con alternativas que van desde un pago inmediato del 15% de los créditos hasta la devolución del capital completo en un plazo máximo de 15 años. La iniciativa llega después del acuerdo alcanzado con la brasileña Amaggi para operar 15 plantas de acopio, una operación que le permitirá generar ingresos por casi u$s9,6 millones durante los próximos dos años, además de una contraprestación variable.

La presentación se realizó el 17 de noviembre ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12, Secretaría N°23 , donde tramita el concurso preventivo iniciado en 2025. La compañía, que también informó la novedad a la Comisión Nacional de Valores (CNV), busca conseguir las conformidades necesarias para que el acuerdo sea homologado y establecer así un cronograma de pagos que le permita ordenar sus compromisos mientras continúa desarrollando sus actividades. El estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo interviene como asesor legal, mientras que F&G Advisors se desempeña como asesor financiero en el proceso de reestructuración de deuda de Los Grobo y Agrofina.

El entendimiento con Amaggi representa un respaldo para ese objetivo. La operación contempla la cesión de la actividad de 15 establecimientos de acopio durante dos años . Los ingresos previstos aportan mayor previsibilidad a su reorganización y constituyen un elemento favorable para encarar las negociaciones con los acreedores. Aunque el acuerdo comercial todavía requiere autorización judicial, la empresa avanzó con su propuesta concursal antes del vencimiento del período de exclusividad, fijado para febrero de 2027.

El esquema está destinado a los acreedores quirografarios , aquellos que no tienen garantías ni privilegios especiales de cobro. La empresa estableció tres modalidades y permite que cada acreedor distribuya su crédito entre más de una alternativa, según sus necesidades y preferencias.

Quienes opten por recuperar una parte de sus acreencias en el menor plazo podrán acceder a un pago único del 15% del crédito reconocido , equivalente a una quita del 85%. La cancelación se concretaría dentro de los 30 días hábiles posteriores a que quede firme la homologación judicial.

La segunda alternativa propone el pago del 35% de la deuda, con una quita del 65%, mediante cuatro cuotas anuales y crecientes. El cronograma contempla dos años de gracia y desembolsos que representarán el 10%, 20%, 30% y 40% del importe comprometido. Esta modalidad admite créditos por un máximo conjunto de u$s25 millones.

Para los acreedores que prefieran recuperar la totalidad del capital, la compañía diseñó una tercera opción que contempla cuatro años de gracia y 12 cuotas anuales, con un interés del 1% anual sobre el saldo pendiente, pagadero semestralmente. La primera cuota vencería al cumplirse el cuarto aniversario de la homologación firme y la última, 15 años después de esa fecha. El monto máximo de créditos que podrán incorporarse a este esquema asciende a u$s20 millones.

La devolución del capital bajo esta última modalidad será progresiva. Durante los primeros cinco pagos se cancelará el 10% de la deuda, mientras que las dos cuotas finales concentrarán el 42,5% del total. De esta manera, el cronograma busca distribuir los compromisos financieros durante un período prolongado.

El documento también establece condiciones para la asignación de los créditos. Los acreedores que no seleccionen ninguna modalidad quedarán incluidos en la alternativa del 15%, si el acuerdo obtiene homologación judicial, aunque la falta de elección no equivale a prestar conformidad. Por otra parte, si las solicitudes para los planes de mediano y largo plazo superan los límites establecidos, los excedentes serán reasignados a otras opciones conforme al mecanismo previsto.

La propuesta fue formulada en dólares, pero los pagos se efectuarán principalmente en pesos. Los créditos reconocidos originalmente en moneda local se convertirán a una relación de $1.326 por dólar, correspondiente al 26 de septiembre de 2025. Para cada vencimiento se aplicará el tipo de cambio establecido en la Comunicación A3500 del Banco Central. Los acreedores extranjeros con créditos reconocidos en moneda extranjera podrán solicitar cobrar directamente en dólares, siempre que la normativa cambiaria permita a Los Grobo transferir los fondos al exterior sin autorizaciones especiales. En caso contrario, la empresa podrá cancelar esas obligaciones en pesos, sin que ello constituya un incumplimiento del acuerdo.

El acuerdo con Amaggi y la reorganización del negocio agropecuario

La presentación judicial se produce en una etapa de cambios para Los Grobo, una de las compañías de mayor trayectoria en el sector agropecuario argentino. Fundada por Gustavo Grobocopatel y controlada mayoritariamente por el fondo Victoria Capital Partners, la empresa inició su concurso preventivo en febrero de 2025.

Desde entonces, la compañía trabaja en la reorganización de su estructura operativa y en la búsqueda de mecanismos que le permitan sostener sus actividades. Según los estados contables correspondientes a septiembre de 2026, registraba pasivos por $351.338 millones y un patrimonio neto negativo de $106.187 millones, cifras que dan cuenta de la dimensión del proceso de reestructuración. Estos montos no representan exclusivamente las acreencias alcanzadas por la propuesta concursal.

En ese escenario, el acuerdo con Amaggi, uno de los grandes operadores brasileños del comercio de granos, constituye un movimiento relevante. La compañía extranjera asumirá la operación de 15 plantas de acopio por un período de dos años, a cambio de una contraprestación fija total de aproximadamente u$s9,56 millones, más componentes variables vinculados con la actividad.

El entendimiento también contempla la transferencia de más de 200 trabajadores, con reconocimiento de su antigüedad y condiciones laborales. Los Grobo conservará la titularidad de los activos comprendidos en el acuerdo, que apunta a mantenerlos operativos y generar recursos sin asumir directamente la totalidad de las exigencias financieras de su funcionamiento.

La nueva estructura le permitiría a la compañía concentrarse en sus actividades comerciales y avanzar en el ordenamiento de sus compromisos. Los ingresos previstos por el convenio con Amaggi representan un respaldo para la negociación concursal, aunque su concreción está sujeta a la autorización judicial y a las condiciones pactadas entre las partes.

La propuesta presentada ante el juzgado también deja abierta la posibilidad de vender activos o participaciones accionarias que no resulten necesarios para el desarrollo de sus negocios, así como realizar reorganizaciones societarias.

Con este esquema sobre la mesa, Los Grobo inicia una etapa de negociación con sus acreedores. La audiencia informativa está prevista para el 5 de febrero de 2027 y el período de exclusividad vencerá el 16 de febrero, por lo que la compañía cuenta con ese plazo para reunir las mayorías exigidas por la legislación concursal.

El objetivo es alcanzar la homologación judicial del acuerdo y contar con un esquema definido para afrontar las obligaciones reconocidas en el concurso. La propuesta anticipada, junto con la reorganización operativa acordada con Amaggi, constituye un avance en esa dirección, aunque la salida del proceso dependerá de la aceptación de los acreedores y de la decisión de la Justicia