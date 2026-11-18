El riesgo país cae por debajo de los 850 puntos pero los ADRs registran mayoría de bajas + Agregar ámbito en









Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país cae debajo de los 850 puntos, con el mercado atento al debate legislativo rumbo a 2027 y al balance de Nvidia en Wall Street.

Mejora la performance de la deuda soberana local. Depositphotos

Los bonos en dólares suben y el riesgo país cae debajo de los 850 puntos. La mirada del mercado estará puesta en el debate en el Congreso de cara a las elecciones 2027, y al contexto internacional tras la presentación de resultados de Nvidia que podría revertir la tendencia de Wall Street.

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Los ADRs en tanto cotizan con mayoría de bajas, las centrales: Cresud (-3,2%) y Grupo Supervielle (-2,2%).

Entre las noticias que impactan al mercado, el martes se conoció que los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre, la mitad del incremento registrado en septiembre. En los primeros diez meses del año acumulan una suba del 24,8%, ubicándose por debajo de la inflación minorista.

En lo que se refiere al debate en el Congreso por las PASO, el apoyo del PRO al proyecto de reforma electoral del oficialismo mejoró las expectativas del mercado respecto de su aprobación en el Congreso. La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para continuar las negociaciones y conseguir los respaldos necesarios.

El nuevo borrador de la reforma electoral plantea una suspensión por única vez, en lugar de su eliminación definitiva. También habilitaría listas colectoras para que distintas fuerzas provinciales puedan acompañar una misma fórmula presidencial y conservar sus propias listas legislativas.

En lo que se refiere al contexto internacional, Nvidia superó las expectativas del mercado y proyecta ingresos récord. La compañía facturó u$s115.800 millones en el tercer trimestre fiscal (+103% interanual), por encima de los u$s109.100 millones esperados. La ganancia ajustada por acción fue de u$s2,68, frente a u$s2,48 del consenso.

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