El oro cae y roza mínimos de un año ante suba del dólar global y perspectivas de tasas más altas en EEUU + Agregar ámbito en









El metal precioso tocó su cotización más baja en más de un año, mientras el mercado aguarda las actas de la Fed en busca de señales sobre política monetaria. Los detalles, en la nota.

Oro en baja: El metal precioso tocó su cotización más baja en más de un año. Depositphotos

El oro cedía más de 1% este miércoles y tocaba su cotización más baja en más de un año, presionado por un dólar fuerte y por la expectativa de que la Fed suba las tasas en EEUU. El mercado aguardaba las actas del último encuentro del banco central para tener señales sobre la política monetaria.

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El oro al contado retrocedía un 1,6%, hasta los u$s3.787,65 por onza tras alcanzar a primera hora de la ‌sesión su nivel más bajo desde septiembre de 2025. Los futuros del oro estadounidense con entrega en diciembre cedían un 1,9%, hasta los u$s3.789,40.

"La tendencia bajista de los precios del oro se ha visto impulsada principalmente por el sentimiento del mercado y factores técnicos, debido a que la reafirmación de la postura restrictiva por parte de los responsables de la Fed y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU han provocado, a su vez, un fortalecimiento del dólar estadounidense", subrayó Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

El dólar se mantenía estable cerca de su máximo de los últimos 19 meses, lo que encarece el oro, cotizado en dólares, para los compradores extranjeros.

El dólar se mantenía estable cerca de su máximo de los últimos 19 meses, lo que encarece el oro, cotizado en dólares, para los compradores extranjeros. Depositphotos El detalle El ‌presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó el martes que es probable que el banco central estadounidense tenga que volver a elevar las tasas para contrarrestar las presiones inflacionarias, pero rechazó la idea de que la Fed deba adoptar una línea de acción más agresiva.

Los mercados proyectan una probabilidad del 95,7% de que se produzca un alza de tasas de 25 puntos básicos en ‌diciembre, mientras que la probabilidad de un aumento mayor, de 50 puntos básicos, se cotiza en un 4,3%, según la herramienta FedWatch de CME. El mercado aguarda las actas de la Fed en busca de señales sobre política monetaria. Con tasas más altas, resulta más caro mantener oro, un activo que no ofrece rendimiento, y eso lo vuelve menos atractivo para los inversores. “El oro vuelve a ser considerado un activo de liquidez, y se están reduciendo las posiciones para cubrirse frente a la volatilidad y liberar capital para otros sectores del mercado”, indicó el analista jefe de mercados de KCM Trade, Tim Waterer, en un informe. Entre otros metales, la plata al contado retrocedía un 3,1%, hasta los u$s45,94 por onza, mientras el platino caía un 1,5%, hasta los u$s1.408,30, y el paladio se deslizaba un 2%, hasta los u$s951,42.