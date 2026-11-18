La entidad que preside Martín Rappallini impulsa un Pacto Fiscal Federal que contempla reducir Ganancias, aliviar las contribuciones patronales y avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos. La iniciativa llega en medio de la caída de la actividad industrial y el deterioro del empleo en el sector.

La propuesta de la UIA para mejorar la competitividad de las empresas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó formalmente al Gobierno una propuesta de Pacto Fiscal Federal que busca reducir la presión tributaria sobre las empresas, mejorar la competitividad de la producción nacional y generar incentivos para la inversión y la creación de empleo formal. La iniciativa contempla modificaciones en impuestos nacionales, provinciales y municipales, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

El planteo fue presentado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman , y forma parte de una agenda que la central fabril viene impulsando desde hace varios meses, encabezada por su presidente, Martín Rappallini . La propuesta ya había sido difundida durante la Conferencia Industrial del pasado 3 de noviembre, cuando distintos representantes del sector advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las empresas para competir con productos importados.

La iniciativa llega en un contexto complejo para la actividad manufacturera. El empleo industrial acumula 22 meses consecutivos de caída , con los sectores textil y metalmecánico entre los más afectados. Ambas actividades explicaron más de la mitad de la reducción de puestos de trabajo registrada desde agosto de 2023.

Frente a este escenario, la UIA propone avanzar hacia un esquema tributario diferencial para las actividades industriales expuestas a la competencia internacional, con el objetivo de reducir los costos de producción y favorecer la recuperación del sector.

Uno de los principales ejes de la propuesta es reducir del 35% al 25% la alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias para las sociedades , con el argumento de acercar la carga tributaria a los estándares internacionales y mejorar las condiciones para la inversión.

En paralelo, la entidad plantea permitir que el 95% de las contribuciones patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, acompañado de mecanismos que faciliten la utilización de los saldos a favor acumulados por las empresas.

Otro de los puntos centrales es avanzar gradualmente en la eliminación del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque. Como paso previo, propone ampliar su utilización como pago a cuenta del IVA y Ganancias, hasta alcanzar su eliminación definitiva.

En el ámbito provincial, la UIA busca acordar una reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos aplicadas a la actividad industrial, con el objetivo de alcanzar su exención. Como alternativa, plantea establecer mecanismos de compensación con el IVA.

Respecto de las tasas municipales, propone fijar criterios que garanticen que los montos cobrados guarden relación con los servicios efectivamente prestados y sean proporcionales a sus costos.

Por último, el proyecto incorpora incentivos para la inversión y el financiamiento, entre ellos la amortización acelerada de bienes de capital, la implementación de una Cuenta Única Tributaria para facilitar la compensación de saldos fiscales y mecanismos orientados a garantizar mayor estabilidad tributaria.

Las PyMEs, entre las primeras beneficiarias de la reforma

La propuesta contempla una implementación gradual, que comenzaría por las pequeñas y medianas empresas de sectores especialmente afectados por la competencia externa, aquellas actividades con mayor intensidad de empleo y las que hayan sufrido un deterioro significativo en sus niveles de producción.

La intención es que los beneficios puedan extenderse posteriormente al resto de las empresas industriales, a medida que se alcancen acuerdos entre los distintos niveles de gobierno.

Para la UIA, la coordinación entre Nación, provincias y municipios resulta fundamental para evitar que las reducciones de impuestos nacionales sean compensadas con mayores cargas tributarias en otras jurisdicciones.

En ese sentido, el sector industrial viene reclamando una reforma que permita reducir los costos de producción y mejorar las condiciones de competencia frente a los bienes provenientes del exterior.

La preocupación de la industria por la actividad y el empleo

El planteo se produce después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara medidas de alivio fiscal durante la 32.ª Conferencia Industrial. Desde la central fabril valoraron esas iniciativas, aunque consideran necesario avanzar en una reforma tributaria más amplia que involucre a los tres niveles del Estado.

La preocupación por la situación de la actividad industrial también quedó reflejada en los planteos de distintas cámaras sectoriales. Entre ellas, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria declaró el estado de emergencia ante las dificultades que atraviesa el sector.

Pese a este escenario, las exportaciones industriales alcanzaron un récord en septiembre y las proyecciones para 2026 apuntan a un saldo comercial positivo de u$s30.000 millones.

En materia de precios, la UIA destacó que los bienes manufacturados registraron incrementos considerablemente inferiores a la inflación general. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 438%, mientras que el Índice de Precios Internos al por Mayor de Manufacturados avanzó 156%.