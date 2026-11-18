Agro de Souza, fundada hace más de 50 años, declaró deudas por $22.857 millones. La firma atribuyó sus dificultades al encarecimiento del crédito y al cambio de escenario económico.

La historia de Agro de Souza comenzó en 1974, cuando los hermanos Mario Luis y Juan Carlos de Souza abrieron un establecimiento de venta de maquinaria agrícola en Coronel Suárez.

Agro de Souza, una empresa familiar de Coronel Suárez que desde hace más de 50 años comercializa maquinaria agrícola y representa a Case IH en el sudoeste bonaerense, entró en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $22.857 millones. La compañía, que también desarrolla actividades ganaderas y produce energía renovable, atribuyó sus dificultades a la caída de la demanda de maquinaria, el encarecimiento del crédito y los cambios en las condiciones económicas que dejaron expuesta una estructura de endeudamiento que ya no podía sostener.

La firma solicitó el concurso el 15 de septiembre de 2026 y dos días después el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca dispuso su apertura. La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante una presentación firmada por su presidente, Cecilio de Souza .

En el escrito judicial, la compañía reconoce que el problema no radica únicamente en el nivel de ventas, sino en el peso que adquirieron sus compromisos financieros. Durante 2025, facturó u$s19,4 millones y obtuvo un resultado operativo antes de intereses, impuestos y amortizaciones de u$s2,6 millones , pero los gastos financieros alcanzaron los u$s4,2 millones . Para la empresa, esa diferencia explica buena parte de su deterioro: "La operación productiva funciona; la estructura de capital, no" , sostiene en la documentación presentada ante el juzgado.

Según el estado patrimonial confeccionado al 31 de julio de 2026, Agro de Souza acumulaba $12.735 millones en pasivos financieros y $8.870 millones en deudas con proveedores , además de obligaciones fiscales por aproximadamente $652 millones. El total de compromisos ascendía a $22.857 millones, frente a activos por $25.346 millones.

En la presentación concursal, la empresa dedica buena parte de su argumentación a explicar cómo el cambio de escenario macroeconómico afectó sus cuentas. Sostiene que la fuerte inflación de los años anteriores había permitido compensar parte de sus costos financieros mediante la pérdida de valor real de las deudas, una situación que comenzó a revertirse con la estabilización económica.

"Durante 2025 y 2026 se produjo la reversión del escenario que sostenía contablemente el esquema", señala el escrito, que identifica tres factores determinantes: la desaceleración de la inflación, las tasas de interés reales positivas y la apreciación cambiaria.

La compañía explica que, con la caída de la inflación, se redujo el beneficio contable que obtenía por la licuación de sus pasivos. Al mismo tiempo, el costo financiero comenzó a representar una carga mayor sobre sus ingresos y el endeudamiento en dólares dejó de aliviarse frente a la facturación en pesos.

La situación se agravó por la retracción del mercado de maquinaria agrícola durante 2024, que afectó su principal fuente de ingresos y obligó a ajustar los inventarios. La empresa registró ese año un resultado operativo negativo, aunque consiguió recuperar la rentabilidad durante 2025.

En enero y febrero de 2026, la conducción presentó a distintas entidades financieras un plan de refinanciación por u$s2,7 millones, con garantías hipotecarias, para extender los vencimientos y reducir la presión sobre el capital de trabajo. La iniciativa no prosperó: únicamente Banco Comafi otorgó u$s800.000, mientras que las demás entidades rechazaron las solicitudes.

Según explica la empresa, el objetivo de esa operación "no era financiar pérdidas sino reordenar plazos", para permitir que los ingresos de sus actividades se transformaran en fondos disponibles para atender las obligaciones.

Sin acceso a nuevos créditos, los incumplimientos comenzaron a acumularse. En junio de 2026, Agro de Souza dejó de afrontar cuotas de planes fiscales con ARBA por aproximadamente $261 millones, un episodio que la propia compañía identifica como la primera manifestación concreta de su cesación de pagos.

En julio, los atrasos alcanzaron a CNH Industrial Argentina, fabricante de Case IH y principal proveedor comercial de la concesionaria, por obligaciones vinculadas con repuestos y operaciones de maquinaria usada. Los compromisos de agosto y septiembre tampoco pudieron atenderse, mientras que comenzaron a registrarse cheques rechazados por falta de fondos.

Ante ese escenario, Agro de Souza solicitó una medida cautelar para evitar que las multas derivadas de los rechazos provocaran su inhabilitación para operar con cuentas corrientes bancarias.

En el expediente, la compañía advierte sobre "el riesgo de endeudar la sociedad hasta un límite incompatible con sus activos" y reconoce que resultaba "directamente imposible en el muy corto plazo continuar con la operatoria de la empresa", aun cuando mantenía contratos vigentes y perspectivas de nuevas contrataciones.

Más de 50 años en el agro, tres concesionarias y una apuesta por la energía renovable

La historia de Agro de Souza comenzó en 1974, cuando los hermanos Mario Luis y Juan Carlos de Souza abrieron un establecimiento de venta de maquinaria agrícola en Coronel Suárez. El negocio creció durante las décadas siguientes y en 2002 se constituyó formalmente la sociedad actual.

Desde 2010 es concesionaria oficial de Case IH, con puntos de venta en Coronel Suárez, Carhué y Daireaux. También comercializa maquinaria de otras marcas a través de DSR-MAQ, entre ellas Crucianelli, Mainero y Jacto. La venta de equipos agrícolas sigue siendo su principal actividad y la que aporta el mayor volumen de facturación.

Sin embargo, la familia comenzó a diversificar sus negocios hacia la agricultura y la ganadería y, más recientemente, desarrolló BiodeS, un proyecto que combina un feedlot techado con una planta de generación de energía renovable. La iniciativa demandó una inversión cercana a u$s3 millones, financiada principalmente con créditos del Banco Nación y del Banco Provincia.

El establecimiento tiene capacidad para 3.000 animales y utiliza biodigestores para transformar el estiércol en biogás, con el que produce electricidad que inyecta al sistema nacional. Durante 2025 generó 3.433 MWh, mientras que el grupo también desarrolla actividades agrícolas sobre unas 4.100 hectáreas.

Para llevar adelante esa expansión, Agro de Souza se asoció en 2021 con Haack Hermanos, una empresa de la región dedicada a la producción agropecuaria y a la prestación de servicios rurales. Actualmente, ambas sociedades pertenecen en partes iguales a Mario Luis de Souza, Cecilio de Souza, Rodolfo Javier Haack y Cristian Alfredo Haack.

La presentación judicial solicita que el concurso de Haack Hermanos se tramite conjuntamente con el de Agro de Souza, dado que las dos firmas integran un mismo grupo económico. También informa que los cuatro accionistas garantizaron personalmente distintas operaciones financieras.

La compañía tiene 52 empleados, de los cuales 37 trabajan en las concesionarias y otros 15 en el feedlot y la planta de bioenergía. Para superar la crisis, la conducción plantea reestructurar los pasivos, reducir los costos financieros y conseguir nuevos aportes de capital, incluso mediante la incorporación de un socio estratégico.

La empresa considera que la recuperación operativa registrada en 2025 demuestra que sus negocios pueden sostenerse si consigue modificar las condiciones de financiamiento. El concurso preventivo será la instancia para negociar con sus acreedores y determinar si esa reestructuración alcanza para preservar una actividad empresarial que comenzó hace más de medio siglo.