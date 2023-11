Massa en Córdoba y Santa Fe a la caza del voto esquivo de Región Centro, llave del balotaje

A la caza de un voto esquivo, Sergio Massa continuó su gira por Córdoba para recalar luego en Santa Fe . En el primer caso, el gobernador Juan Schiaretti, quien obtuvo en octubre un 7% como candidato presidencial, cuestionó al ministro de Economía por su desembarco en la provincia, y no se acopló a las adhesiones que le brindaron en el cordobesismo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), el sello que gobierna el distrito. En el segundo, estuvo acompañado de Omar Perotti (PJ) pero lanzó señales hacia el electo Maximiliano Pullaro (UCR) en la táctica de acercarse al radicalismo en pleno quiebre de Juntos por el Cambio .

Las dos provincias suelen dar pérdidas al peronismo en contiendas nacionales. Y los comicios de este año no fueron la excepción: en tierras cordobesas el candidato de Unión por la Patria (UP) terminó en un cómodo cuarto lugar con un 13,4%, mientras que en Santa Fe el ministro de Economía obtuvo un segundo lugar con un 29,7%. En ambos distritos ganó Javier Milei.

Por eso, la Región Centro, de la que también forma parte Entre Ríos, es la nueva llave de la elección. Así como en octubre los cañones de UP apuntaron al Norte Grande para remontar (con éxito) el resultado de las PASO, ahora buena parte de la suerte de Massa se definirá por su poder de seducción a cordobeses y santafesinos, en donde sondea acuerdos políticos con los partidos locales en su llamado al gobierno de unidad. Uno de los guiños para la región fue el anuncio del lunes, desde Río Cuarto, de la reglamentación de precios del bioetanol, el incremento del corte obligatorio para las naftas y la ampliación del cupo para el llamado a nuevos proyectos de biocombustibles.

En Córdoba , Massa realizó cuatro actos, en donde mostró un perfil moderado y de diálogo, necesarios para atraer a un votante históricamente antikirchnerista. Con esa misión también se acercó el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey , de nuevo en el ruedo de la política nacional en el tramo final de campaña de UP.

“Hubo buena sintonía y el acto en el que estuvo junto a Natalia de la Sota fue muy grande”, dijeron satisfechos desde el entorno de Massa. La referencia a de la Sota, hija de José Manuel de la Sota, fallecido exgobernador de la provincia y socio de Schiaretti en HUxC, apunta a reflejar el apoyo que Massa recibió de dirigentes del partido que gobierna Córdoba. Y que esperaban que fuera replicado por el actual mandatario, hecho que no ocurrió.

“Gracias por tu apoyo, Natalia de la Sota. Como me inculcó tu padre, voy a ser el Presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro. Córdoba es el corazón de la Argentina”, escribió Massa en su cuenta de X. “Tengo que elegir un proyecto de país y elijo uno con un Estado solidario y presente”, resaltó Natalia De la Sota en esa misma red social, y aclaró que sigue perteneciendo HUxC.

Schiaretti, lejos de mantenerse al margen, disparó primero contra el gobierno nacional y luego contra Massa por la implementación de la tarjeta SUBE en más localidades cordobesas que anunció el ministro. Al mandatario provincial no le cayó bien lo que entiende como un “puenteo” de Massa de intentar acercarse a Natalia de la Sota y al gobernador electo Martín Llaryora. Creen que estratégicamente Massa debía abrazar a Schiaretti en la provincia mediterránea. Saben en Córdoba que pasado el balotaje el ganador deberá ir al pie. “Vamos a garantizar gobernabilidad desde Córdoba, y elevaremos nuestros reclamos, como el de los subsidios al transporte”, expresaron a Ámbito desde la provincia.

Convocatoria

Por la tarde, Massa recaló en Santa Fe. Allí, en un encuentro con trabajadores y empresarios del sector productivo en el Parque Industrial de Sauce Viejo, ensayó un llamado al gobernador electo Maximiliano Pullaro. “Me va a tener a su lado peleando para darle seguridad a cada santafesino, me va a tener a su lado invirtiendo en cámaras de seguridad, en móviles”, sostuvo Massa, entrando a un terreno sensible en la provincia, como el de la seguridad, principal preocupación en especial en la ciudad de Rosario, por el recrudecimiento de la violencia narco. Pullaro, cercano a Martín Lousteau y parte de la liga de gobernadores de JxC, dijo que será neutral, aunque en su alianza de gobierno Unidos para Cambiar Santa Fe, el socialismo ya se volvó por UP para el balotaje.

Massa también estuvo en Rafaela en el acto de inauguración del Depósito Fiscal del Parque de Actividades Económicas. En Rafaela tiene su principal caudal político el gobernador Omar Perotti, quien acompañó al Ministro en su recorrida.