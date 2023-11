Massa: "Javier, en tus últimos tres libros tenés tres denuncias de plagio"

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) , Sergio Massa, cruzó esta noche a su contrincante al sillón de Rivadavia durante el debate en la Facultad de Derecho , al establecer que sus "últimos tres libros tienen denuncias de fraude" .

Durante el bloque sobre trabajo y producción , tanto el candidato de UP como el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , se tiraron fuertes chicanas sobre distintos temas.

"Lo más importante es que sepas que va a pasar con tu trabajo. Hoy las mujeres no reciben la misma remuneración. Hay un 23% de diferencia . Quiero comprometerme a dos políticas. Una que son los jardines maternales para que cuando van a trabajar tengan a quien cuide a sus hijos. La otra es igual remuneración por igual tarea", propuso Massa.

Acto seguido, Milei intentó chicanear a Massa. "Fracasé cuando te quise enseñar. No aprendiste anda. Eso del 23% de diferencia es cuando se toman los promedios. Cuando corregís por tarea, desaparece. Si hubieras pisado una empresa en serio y no la de los amigos estarían llenas de mujeres y no. Están distribuidos equitativamente", dijo el líder de LLA.