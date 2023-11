Retenciones: Massa pidió discutir tras las elecciones la baja de alícuotas al trigo, maíz y soja

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, señaló este martes desde Córdoba que es necesario discutir la baja de retenciones al agro, en particular al trigo, el maíz y la soja. En caso de ganar el balotaje, abrirá una discusión con los sectores del campo para definir un plan que sería anunciado antes del 10 de diciembre. Agricultura ya comenzó a analizar números.