Máximo, Wado y Axel: kirchnerismo cierra filas en provincia de Bs. As.

Alberto Fernández en Merlo y el kirchnerismo en Lomas de Zamora. El Frente de Todos expuso hoy su interna en términos geográficos sobre la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del peronismo. Mientras el Presidente se presentaba como un ejemplo de resiliencia, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Eduardo ‘Wado’ de Pedro se mostraban juntos en Temperley. “Durante el gobierno de Mauricio Macri, nos traían todas leyes en contra del pueblo, pero Maxi (por Máximo Kirchner) no sólo no votó ninguna de ellas, sino que votó iniciativas fundamentales para nuestro pueblo”, fue la reivindicación que Kicillof le dedicó al jefe de La Cámpora, quien renunció a la jefatura del bloque del FdT en Diputados en rechazo a la votación del acuerdo con el FMI impulsada por la Casa Rosada.

En Lomas, sin embargo, no hubo referencias a medidas del gobierno nacional. Durante el acto de inauguración del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) “Nuevo Aráoz Alfaro”, Kicillof destacó que se trabaja para “acercar la salud a las necesidades de la gente” y agradeció a Máximo Kirchner por las decisiones que adoptó en el Congreso y las medidas que impulsó “para favorecer a la provincia” de Buenos Aires. También celebró el trabajo de los ministros Gabriel Katopodis y De Pedro y destacó que ‘Wado’ no para de caminar todo el interior de la Argentina, todos los días. “En plena pandemia, ‘Wado’ llamó a cada uno de los gobernadores para que pensáramos no en sólo en la urgencia de salvar vidas, sino también en obras y planes de infraestructura social básica, portuaria, vial, educativa y sanitaria. Rescató una palabra que parecía vedada, que es la planificación desde el Estado”, dijo Kicillof.