Donald Trump publicó un mapa con Venezuela pintado con la bandera de EEUU.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario hizo un peculiar posteo donde la bandera de la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

El presidente de EEUU, Donald Trump , presentó este martes una imagen de Venezuela como el " 51º estado " del país, a través de su cuenta de Truth Social.

El mandatario no agregó texto alguno en su peculiar posteo más allá del citado lema incrustado en un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense. No obstante, es una clara referencia a su intención de intervenir en el país.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario hizo un peculiar posteo donde la bandera de la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

No es la primera vez que el líder de EEUU se expresa en este sentido: en marzo, después de que la selección venezolana se impusiera frente a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que terminaría ganando, Trump invitó a sus seguidores a secundar la " estatalidad número 51 " de Venezuela. Además, nunca escondió su interés en el petróleo venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , rechazó la posibilidad de que su país pase a formar parte formalmente de EEUU, luego de que su par estadounidense, Donald Trump , sobre una eventual anexión de Caracas como el “estado número 51”.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto”, respondió Rodríguez desde La Haya, al tiempo que reivindicó a los “hombres y mujeres” que dieron la vida para que su país “no sea una colonia sino una nación libre". Las declaraciones de la exvicepresidenta de Nicolás Maduro, se dan en medio de un nivel de injerencia extranjera pocas veces visto, al menos de manera tan abierta. En el discurso de apertura de sesiones que brindó Trump en Washington, el mandatario catalogó a Venezuela de ser "la mejor amiga de EEUU", luego de haberla bombardeado el tres de enero.

La dirigente venezolana insistió en que su gobierno continuará defendiendo “la integridad territorial, la soberanía y la independencia” del país. Además, dejó en claro que el vínculo con Washington pasa actualmente por una agenda “de cooperación y entendimiento”, mientras EEUU volvió a poner el foco sobre las importantes reservas energéticas venezolanas.

“Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta y también una de las más importantes de gas. El camino tiene que ser la cooperación”, completó Rodríguez.