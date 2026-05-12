Los mejores 3 lugares de Argentina para viajar con los más chicos y divertirse en familia

Salir con los niños hace que el plan para realizar turismo cambie, ya que se necesita encontrar lugares que los mantengan entretenidos.

Estos rincones son ideales para salir en familia y que los niños no se aburran durante el viaje.

Salir de vacaciones con los chicos es algo que hace estudiar todas las opciones del turismo de las distintas provincias del país. Cuando los niños se suman, es normal tener que mirar hacia otro tipo de actividades que no solo los incluyan, sino que también los entretengan con el fin de pasar el mejor tiempo posible.

En este contexto, hay tres sitios con una clara ventaja sobre el resto y que tampoco harán que esto solo sea un viaje por diversión. Estos rincones llegan a engancharlos y, al mismo tiempo, enseñarles parte de su historia de una manera interactiva que convertirá cualquiera de estas aventuras en un viaje inolvidable para ellos.

Estos rincones tienen varias actividades para los chicos, que vivirán unas vacaciones inolvidables en cualquiera de estos sitios.

Iguazú es un destino completo para viajar con chicos porque la visita a las Cataratas puede repartirse en distintos recorridos . El Parque Nacional tiene circuitos señalizados, pasarelas y traslados internos que ayudan a ordenar el día sin concentrar todo en una caminata larga. El Paseo Superior es el más simple para empezar , porque no tiene escaleras y permite avanzar sin sumar dificultad al inicio del recorrido.

La Garganta del Diablo puede hacerse como un tramo propio dentro del parque. Se llega con el Tren Ecológico de la Selva y después se continúa por pasarelas hasta el balcón principal. Para una familia, lo práctico es que el paseo tiene una secuencia fácil de seguir: tren, caminata y llegada al salto más conocido, sin tener que improvisar ni atravesar caminos complicados para los niños.

Iguazu_Cataratas2 Iguazú se destaca por sus cataratas, pero también cuenta con muchas actividades para que los niños no se aburran. Enaldo Valadares

Puerto Iguazú también tiene planes que no repiten la dinámica de las Cataratas. Güirá Oga es un refugio de fauna silvestre, con recorridos guiados por educadores ambientales y un trabajo centrado en la recuperación de animales nativos. La visita permite conocer especies de la selva misionera desde una salida ordenada, con explicación clara y sin convertir el paseo en una clase aburrida.

La Aripuca puede quedar para otro momento del viaje, sobre todo si el día de Cataratas fue largo. El lugar gira alrededor de una gran estructura de madera inspirada en una trampa guaraní y construida con árboles recuperados. También hay senderos, artesanías y espacios de comida, por lo que suma una actividad más corta para acercarse a la selva misionera sin repetir el mismo tipo de recorrido.

Trelew

Trelew tiene una entrada directa para los chicos: la historia natural de la Patagonia aparece en piezas enormes, animales reconocibles y salidas fáciles de entender. El Museo Paleontológico Egidio Feruglio es la parada central dentro de la ciudad, con fósiles, réplicas y una exhibición donde aparece el Patagotitan mayorum, uno de los dinosaurios más grandes que se conocen.

Los chicos pueden pararse frente a huesos enormes, ver réplicas a tamaño real y entender mejor cómo se estudian animales que vivieron hace millones de años y que tanto les fascinan. También está la fábrica de dinosaurios, donde se preparan réplicas para exhibiciones y montajes científicos.

Embed - 4KMUSEO paleontológico Egidio Feruglio #WALKING - CIUDAD DE TRELEW - PATAGONIA ARGENTINA - Chubut

Punta Tombo suma una salida distinta desde Trelew. La reserva recibe pingüinos de Magallanes durante la temporada y el recorrido se hace por senderos preparados para observarlos en su ambiente. Según el momento del año, la visita puede coincidir con la llegada de los adultos, la etapa de nidos o la presencia de pichones.

La ciudad también tiene el Centro Astronómico, con visitas guiadas, planetario, proyecciones y observatorios. No repite el plan del museo: cambia el tema y lleva el viaje hacia el cielo patagónico. Desde Rawson, cerca de Trelew, también salen paseos náuticos para ver toninas overas, delfines patagónicos de color blanco y negro que habitan esa zona de la costa chubutense.

Mendoza

Mendoza suele asociarse a bodegas, pero un viaje con chicos puede armarse por otro lado. En la capital provincial, el Parque General San Martín ofrece una salida amplia y sencilla, con lago, caminos internos y espacios verdes para caminar o andar en bicicleta. Es un buen primer plan porque no exige reserva ni una actividad demasiado estructurada.

Embed - Cinematic Video - Parque San Martin - Mendoza

En la misma zona está el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano. Su colección reúne piezas de zoología, botánica, arqueología, paleontología y geología, un material que puede enganchar a chicos que se interesan por fósiles, animales, minerales y objetos antiguos.

Para una actividad con más movimiento, Euca Mendoza ofrece circuitos con arnés, puentes y tirolesas en Luján de Cuyo. Los recorridos están organizados por niveles y por altura mínima, desde opciones iniciales para chicos de al menos 1 metro hasta circuitos más exigentes. La propuesta tiene un formato claro: subir, cruzar juegos en altura y avanzar por etapas.

Cacheuta completa la lista con un plan de agua termal. El parque tiene piscinas, río lento, toboganes y un sector interactivo infantil con chorros y juegos para los más chicos. Es una salida distinta al parque urbano y al museo, con varias horas de actividad en un mismo lugar y un formato más cercano al juego que a una excursión tradicional.