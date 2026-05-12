Franco Armani volvió a ser convocado en River: Santiago Beltrán continuará en el arco.

Eduardo "Chacho" Coudet presentó la lista de futbolistas para el partido por cuartos de final del Torneo Apertura frente a Gimnasia con algunas sorpresas.

Luego de una prolongada ausencia, Franco Armani volvió a formar parte de la lista de convocados de River para el partido de este miércoles frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Su regreso coincide con el mejor momento del joven Santiago Beltrán , que defendió el arco millonario siendo figura.

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El arquero recibió el alta tras casi tres meses de inactividad por lesión y estará disponible para el trascendental cruce de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 ante el "Lobo". No obstante, pese a su jerarquía, el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet mantendrá a Beltrán en el arco.

El arquero recibió el alta tras casi tres meses de inactividad por lesión y estará disponible para el trascendental cruce de cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

El juvenil llega al duelo ante Gimnasia con la confianza en alto tras su consagratoria performance ante San Lorenzo , que se suma a un semestre con grandes actuaciones.

De esta manera, Armani integrará el banco de los suplentes para que retome ritmo de competencia de forma progresiva. Su presencia aporta experiencia al vestuario en una instancia de eliminación directa, además de que genera una competencia interna en un puesto clave.

La última vez que Armani defendió el arco de River fue el pasado 22 de febrero, durante la fecha 6 del campeonato ante Vélez. En aquel encuentro, el "Pulpo" debió abandonar el campo de juego en el primer tiempo tras resentirse de la lesión en el talón que lo terminó marginando de la competencia oficial hasta esta semana.

La lista de convocados para el partido contra Gimnasia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2054333059076370615&partner=&hide_thread=false Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura #VamosRiver pic.twitter.com/fdyXCaNpSw — River Plate (@RiverPlate) May 12, 2026

Además del regreso de Armani, lo que más llamó la atención en el anuncio de Coudet fueron las bajas de Kendry Páez e Ian Subiabre.

Ambos futbolistas venían sumando muchos minutos y rodaje bajo la conducción del "Chacho", por lo que su ausencia en un partido de esta relevancia resultó inesperada.

Luego, se mantienen los habituales convocados, incluso Aníbal Moreno, que asustó a los hinchas con una molestia muscular sobre el final del encuentro ante San Lorenzo.

River recibirá a Gimnasia este miércoles desde las 21.30 en el Monumental con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.