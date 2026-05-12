Marcha Federal Universitaria en VIVO: cuáles son los principales reclamos y a qué hora es el acto central

Tras meses sin cumplirse la ley de Financiamiento Universitario, docentes, no docentes, estudiantes y graduados llevarán adelante este martes la Cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir al Gobierno que cumpla con la norma, cuyo destino ahora está en la Corte Suprema. Está prevista una amplia convocatoria de parte de diversos sectores de la sociedad que comenzará al mediodía y tendrá su acto central a las 17 en Plaza de Mayo.
Marcha Federal Universitaria: los posteos de la UBA convocando a la movilización
En el marco del reclamo que mantienen las universidades contra el Gobierno, la Universidad de Buenos Aires compartió una imagen en su cuenta de X para alentar la participación ciudadana: "Hoy marchamos por la educación y la salud pública".
Anteriormente, la Universidad también había compartido una serie de posteos en donde resumió cuáles son los conflictos que mantiene con la dirigencia nacional. Entre ellos, destacó:
- El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación.
- Para la continuidad en el funcionamiento de los hospitales universitarios públicos.