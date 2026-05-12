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12 de mayo 2026 - 11:07

Marcha Federal Universitaria en VIVO: cuáles son los principales reclamos y a qué hora es el acto central

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La marcha tendrá su epicentro a las 17 hs. 

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Se espera una marcha multitudinaria. El acto central será a las 17, pero la concentración comenzará varias horas antes. Habrá cortes de calles desde temprano. Los docentes perdieron 45% de su poder adquisitivo desde llegada de Milei al poder.

Tras meses sin cumplirse la ley de Financiamiento Universitario, docentes, no docentes, estudiantes y graduados llevarán adelante este martes la Cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir al Gobierno que cumpla con la norma, cuyo destino ahora está en la Corte Suprema. Está prevista una amplia convocatoria de parte de diversos sectores de la sociedad que comenzará al mediodía y tendrá su acto central a las 17 en Plaza de Mayo.

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Marcha Federal Universitaria: los posteos de la UBA convocando a la movilización

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En el marco del reclamo que mantienen las universidades contra el Gobierno, la Universidad de Buenos Aires compartió una imagen en su cuenta de X para alentar la participación ciudadana: "Hoy marchamos por la educación y la salud pública".

Anteriormente, la Universidad también había compartido una serie de posteos en donde resumió cuáles son los conflictos que mantiene con la dirigencia nacional. Entre ellos, destacó:

  • El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación.
  • Para la continuidad en el funcionamiento de los hospitales universitarios públicos.

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Marcha Federal Universitaria: cuál es el reclamo de financiamiento y salarios al gobierno de Javier Milei

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La comunidad universitaria volver&aacute; a movilizarse frente al Congreso por presupuesto y salarios.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse frente al Congreso por presupuesto y salarios.

El Consejo Interuniversitario Nacional convocó para este martes una nueva marcha federal universitaria para reclamar contra el ajuste en educación superior, la caída del presupuesto y el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes. La movilización se realizará frente al Congreso y será la cuarta protesta nacional de las universidades contra el gobierno de Javier Milei.

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Universidades marchan en todo el país contra el ajuste de Milei y por la ley de Financiamiento

Marcha Federal Universitaria

La protesta comenzará en horas de la mañana con diversas movilizaciones que concentrarán en distintos puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera un acto multitudinario a las 17. A lo largo de la jornada, las universidades realizarán un paro con suspensión de clases para reclamar por la grave situación financiera que atraviesan.

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Marcha Federal Universitaria: dónde serán los cortes de calle y las zonas más afectadas

La Ciudad de Buenos Aires volverá a ser escenario de la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria este martes 12 de mayo, convocada por estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades académicas para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En ese contexto, se esperan cortes y complicaciones de tránsito en distintos puntos del centro porteño.

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Con sus propios reclamos, gremios docentes se suman a la marcha universitaria en las provincias

Por David Correa

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En Rawson se movilizaron, este lunes, docentes y auxiliares frente a la sede del Ministerio de Educación de la provincia.

En Rawson se movilizaron, este lunes, docentes y auxiliares frente a la sede del Ministerio de Educación de la provincia.

El conflicto docente en las provincias patagónicas escaló en los últimos días hasta convertirse en uno de los escenarios más intensos del país, con gremios que no solo mantienen medidas de fuerza por reclamos salariales propios, sino que ahora se sumarán de manera activa a la Cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo.

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El Gobierno recortó más de $78.000 millones en educación y paralizó las obras universitarias

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Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo oficializó una quita de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación. La normativa no solo recorta programas vigentes, sino que también bloquea el envío de fondos destinados a proyectos de infraestructura en las universidades nacionales.

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El Gobierno bonaerense convoca a la Marcha Federal Universitaria

Carlos Bianco

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, llamó a participar de la movilización de este martes desde las 17 en Plaza de Mayo en defensa de la educación pública organizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario.

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Las CTA participarán de la Marcha Universitaria y preparan movilización a Casa Rosada "en defensa de la salud"

HUGO GODOY CTA

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron este lunes su plan de lucha federal para frenar el "feroz ajuste" del presidente Javier Milei. Este martes se sumarán a la Marcha Federal Universitaria, el próximo 20 de mayo se movilizarán desde Salud a Casa Rosada, "en defensa de la salud pública” y el 22 harán una concentración en las puertas del Cabildo "para presentar un documento público en defensa de la soberanía nacional".

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