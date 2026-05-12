Marcha Federal Universitaria en VIVO: cuáles son los principales reclamos y a qué hora es el acto central

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Marcha Federal Universitaria: los posteos de la UBA convocando a la movilización

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UBAonline/status/2054186410299523328&partner=&hide_thread=false HOY MARCHAMOS POR LA EDUCACIÓN Y LA SALUD PÚBLICA



Nos vemos a las 17h en Plaza de Mayo.#MarchaFederalUniversitaria #CumplanLaLey pic.twitter.com/6PEeqjbdod — UBAonline (@UBAonline) May 12, 2026

En el marco del reclamo que mantienen las universidades contra el Gobierno, la Universidad de Buenos Aires compartió una imagen en su cuenta de X para alentar la participación ciudadana: "Hoy marchamos por la educación y la salud pública".

Anteriormente, la Universidad también había compartido una serie de posteos en donde resumió cuáles son los conflictos que mantiene con la dirigencia nacional. Entre ellos, destacó: