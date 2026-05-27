¡Mega Millions asciende a u$s331 millones! Jugá para llevarte el pozo

¿Te imaginas qué harías con más de $466.000 millones? Participá en la Mega Millions y descubrilo.

La emoción está en el aire - ¡y no es para menos! El jackpot de la Mega Millions , una de las loterías más populares de Estados Unidos, acaba de alcanzar una cifra impresionante: u$s331 millones , más de $ 466 mil millones .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el último gran premio, ganado el 13 de marzo de 2026, el acumulado ha venido creciendo semana tras semana, atrayendo la atención de jugadores en todo el mundo. Ahora, con el próximo sorteo este viernes , la expectativa está por las nubes: ¿será que esta vez el boleto ganador está en Argentina?

Gracias a la tecnología y a plataformas confiables como TheLotter , participar en la Mega Millions es más fácil que nunca.

Cuando los premios alcanzan este nivel, la pregunta ya no es “si” alguien va a ganar, sino “quién”. ¿Y si el próximo boleto multimillonario es el tuyo?

Asegura hoy tu boleto en línea y entra en la carrera por u$s331 millones de dólares que podrían cambiar tu vida para siempre.

¿Es legal jugar Mega Millions desde Argentina?

Está totalmente permitido jugar al Mega Millions desde Argentina. Las leyes de EE.UU. no imponen restricciones a la concesión de premios de lotería de EE.UU. a extranjeros, lo que valida la participación en línea en las loterías desde Argentina.

Cómo jugar Mega Millions en línea con TheLotter

Participar es muy sencillo. Solo ingresá a la página de Mega Millions en TheLotter, elegí tus cinco números principales y el número adicional, creá tu cuenta gratuita y confirmá la compra.

Una vez confirmado el pedido, el equipo de la oficina local de TheLotter en Estados Unidos comprará el boleto oficial de Mega Millions a tu nombre y subirá una copia escaneada directamente a tu cuenta para que puedas verlo cuando quieras.

Con presencia en más de 20 países, TheLotter ofrece atención al cliente en español las 24 horas del día, para que tu experiencia sea fácil, segura y sin complicaciones.

¿Cómo puedo adquirir mis premios de Mega Millions?

Si ganás premios de menos de $600, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. Si ganas un premio mayor de Mega Millions, la empresa cubrirá todos los gastos de tu viaje para recibir el premio, y no tendrás que preocuparte por nada.

¡Tienes la seguridad de que el premio es 100% tuyo! - TheLotter no cobra ninguna comisión.

Con 24 años de historia, TheLotter ha construido una reputación que habla por sí misma: más de 130 millones de dólares pagados a más de 10 millones de boletos ganadores de todo el mundo.

No dejes pasar esta oportunidad

La pregunta no es “¿y si gano?”, sino “¿y si no lo intento?”.

Tu vida podría cambiar este viernes. El premio más grande del mundo está esperando por ti. No te quedes por fuera de esta oportunidad histórica.

Juega ahora en la Mega Millions y empieza a planear tu futuro multimillonario.