¿Aumenta la Tarjeta Alimentar de ANSES en junio 2026? Montos a depositar según cantidad de hijos

El organismo confirmó los valores del mes para la prestación alimentaria y seguirá pagando el beneficio junto con la AUH.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará pagando durante junio la Tarjeta Alimentar con los nuevos valores que comenzaron a regir tras el aumento aplicado en mayo. El programa alimentario recibió una actualización cercana al 3,4% después de casi dos años sin modificaciones, y seguirá acreditándose automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El incremento fue oficializado por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161 y modificó las escalas que cobran millones de familias argentinas alcanzadas por la asistencia alimentaria. El objetivo del ajuste, según explicaron desde el Gobierno nacional, fue recomponer parte del poder de compra afectado por la inflación acumulada sobre los alimentos.

Con el nuevo ajuste, la AUH alcanzará un monto cercano a los $144.562 por hijo . Sin embargo, ANSES continúa reteniendo el 20% de la prestación hasta que cada familia presente la Libreta AUH con los controles sanitarios y educativos correspondientes. Eso significa que el dinero efectivamente depositado cada mes será menor al valor bruto informado oficialmente. El porcentaje retenido puede recuperarse posteriormente mediante la presentación obligatoria de la libreta anual.

La AUH alcanza actualmente a familias desempleadas, trabajadores informales, empleadas domésticas registradas y monotributistas sociales que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Por otro lado, ANSES confirmó que continuará aplicando las actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Ese mecanismo reemplazó el sistema anterior de aumentos trimestrales y genera ajustes más frecuentes sobre las prestaciones sociales. El organismo también recordó que las fechas de cobro seguirán organizándose según terminación de DNI, como ocurre habitualmente con jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La AUH continúa siendo compatible con distintos programas sociales complementarios, incluida la Tarjeta Alimentar. Eso permite que muchas familias reciban ambos beneficios en simultáneo dentro de la misma cuenta bancaria. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación posee montos diferenciales superiores y no tiene límite de edad para su cobro.

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Tarjeta Alimentar: cuánto cobro según la cantidad de hijos en junio 2026

Tras el aumento oficializado en mayo, ANSES confirmó que durante junio continuarán vigentes las nuevas escalas de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos dentro del grupo familiar.

familias con un hijo : $72.250

: $72.250 familias con dos hijos: $113.299

$113.299 familias con tres hijos o más : $149.425

: $149.425 titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

La combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para millones de hogares argentinos.

Con el aumento previsto para la AUH en junio, una familia con un hijo podrá superar los $200.000 mensuales entre ambas prestaciones, mientras que los hogares con tres hijos o más recibirán ingresos considerablemente más altos al sumar el complemento alimentario. Actualmente, ANSES aplica actualizaciones mensuales sobre asignaciones familiares utilizando la inflación informada por el INDEC como referencia para la movilidad previsional.

Durante los próximos días, ANSES avanzará con la publicación completa del calendario de pagos de junio, donde quedarán definidas las fechas exactas de acreditación según terminación de DNI.