Alpine cerró un acuerdo con Gucci para ser sponsor 2027 en Fórmula 1

La escudería francesa selló una alianza comercial con la firma italiana de lujo y apunta a potenciar su imagen fuera de las pistas.

La Fórmula 1 ya no se mueve solamente a velocidad en los circuitos. También acelera en el terreno comercial, donde las marcas de lujo pisan cada vez más fuerte. En ese contexto, Alpine confirmó un acuerdo con Gucci para la temporada 2027 , una jugada que mezcla automovilismo, moda premium y posicionamiento global.

La noticia aparece en un momento sensible para la escudería francesa. El equipo atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva tras temporadas irregulares y busca reforzar su estructura con nuevos socios estratégicos. La llegada de una etiqueta como Gucci representa mucho más que un logo en el mono de los pilotos: implica prestigio, alcance internacional y presencia en otro tipo de público.

El movimiento también alimentó especulaciones alrededor de la imagen que Alpine quiere construir hacia el futuro. En el paddock ya se habla de una estética más agresiva y sofisticada para 2027, con acciones vinculadas a lifestyle, eventos exclusivos y campañas globales. Todo mientras nombres como el de Franco Colapinto siguen ganando protagonismo dentro del radar mediático de la categoría.

El acuerdo entre Alpine y Gucci fue revelado en medio del creciente desembarco de marcas de lujo en la Fórmula 1. La firma italiana, propiedad del grupo Kering, se convertirá en uno de los patrocinadores principales del equipo francés a partir de 2027.

La alianza contempla presencia de marca en el monoplaza, indumentaria oficial y activaciones comerciales durante distintas fechas del calendario. Aunque todavía no trascendieron cifras oficiales, en el ambiente de la F1 se estima que este tipo de contratos se negocian por varios millones de dólares anuales.

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La movida tiene lógica dentro de la transformación comercial que atraviesa la categoría. Desde la explosión global impulsada por series documentales, redes sociales y nuevos mercados, la Fórmula 1 empezó a seducir a firmas vinculadas al lujo y la moda. Ferrari mantiene acuerdos históricos con marcas premium, mientras que Mercedes trabajó con Tommy Hilfiger y otros gigantes del sector textil.

En Alpine creen que Gucci puede aportar un diferencial de imagen. La escudería quiere despegarse del perfil exclusivamente técnico y acercarse más al universo lifestyle.

En paralelo, el acuerdo vuelve a poner sobre la mesa la relación entre moda y automovilismo. Hace tiempo que los pilotos dejaron de ser únicamente deportistas para transformarse en celebridades globales. Lewis Hamilton, por ejemplo, construyó una fuerte presencia en pasarelas y eventos fashion, mientras Charles Leclerc se convirtió en una figura habitual de campañas internacionales.

Fórmula 1 2026: cómo sigue el cronograma

Mientras Alpine proyecta su estrategia para 2027, la Fórmula 1 continúa desarrollando la temporada 2026 con un calendario cargado y varios cambios reglamentarios en marcha. La categoría mantiene su expansión internacional y suma cada vez más citas en mercados clave para patrocinadores globales.

Las próximas semanas tendrán carreras importantes en Europa antes del tradicional tramo asiático y americano. Equipos y sponsors ya trabajan pensando en las nuevas reglas técnicas previstas para 2027, donde se esperan modificaciones aerodinámicas y una mayor presencia de tecnologías vinculadas a la sustentabilidad.

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