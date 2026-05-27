30 años después, vuelve "Drácula" inmersivo y en una carpa de circo

Se estrena "Drácula II Resurrección", de Pepe Cibrián Campoy, el 12 de dentro de una carpa que cuenta con capacidad para 1300 personas. La nueva propuesta cuenta con 28 artistas en escena y 240 trajes de época.

Pepe Cibrián: " Es una propuesta de hoy, es inmersiva, tiene otra dinámica, no es ni mejor ni peor, es más actual. Es una evolución en mi creatividad para lograr lo que quiero hoy"

Con el estreno de "Drácula II Resurrección", su creador, Pepe Cibrián Campoy , regresa al universo que lo consagró hace tres décadas. Bajo la producción de Cibrián-Rodas , se presenta una obra inmersiva con una trama que se sitúa tres décadas después de los oscuros acontecimientos de Whitby.

El espectáculo que se estrena el 12 de junio se desarrollará dentro de una carpa traída del exterior exclusivamente para este show, que cuenta con capacidad para 1300 personas. Se construirá un teatro dentro de la carpa y el espectáculo inmersivo busca que los espectadores ingresen al universo de Drácula apenas crucen la entrada principal.

La nueva propuesta cuenta con 28 artistas en escena, 240 trajes de época diseñados por Vanesa Mascolo, música original de Pablo Flores Torres y arreglos de Yair Hilal. La la Gran Carpa Circo Rodas se ubicará en el Hipódromo de San Isidro (Avenida Santa Fe y Avenida de la Unidad Nacional) con funciones de jueves a domingos

Desde su estreno en 1991, “Drácula, el Musical” se convirtió en el fenómeno teatral más importante de Argentina. Con más de 4 millones de espectadores y temporadas en el Luna Park. La obra de Cibrián-Mahler sentó las bases del género en el país por cuanto “Drácula II, Resurrección” buscará expandir ese legado con una propuesta actual y contemporánea.

Está protagonizada por Diego Conde Duarte (Wolf) y Antonela Cirillo (Mina) y propone una mirada madura y profunda sobre el mito, donde la inmortalidad se debate entre ser una maldición o la única forma de amar para siempre. Conversamos con Cibrián Campoy.

Periodista: ¿Cómo atraer al público actual que busca espectacularidad y despliegue tecnológico, cómo atrapar a este nuevo público signado por la era virtual y la IA, tan diferente al de 30 años atrás?

Pepe Cibrián: Es una propuesta de hoy, es inmersiva, tiene otra dinámica, no es ni mejor ni peor, es más actual. Es una evolución en mi creatividad para lograr lo que quiero hoy. La obra tiene algo brutal que es entrar por los sentidos, la vista, lo auditivo, esto la hace nuevamente especial, la obra es hoy. Al público actual se lo atrae ofreciendole esta novedad e invitandolo a vivenciar algo diferente.

P.: Situás la trama justamente 30 años más tarde, los mismos que transcurrieron desde el estreno de Drácula, ¿qué podés reflexionar?

P.C.: En este tiempo se han modificado muchas cosas, algunos se han ido, ya no están, se abrieron nuevos horizontes, nuevas motivaciones, y de eso surgen muchos nuevos personajes.

P.: ¿Cómo es esta unión entre vos y Rodas, el histórico circo?

P.C.: La unión se gestó luego del llamado de Rodas para producir este evento, ellos propusieron armar un teatro dentro de la carpa y me pareció maravilloso. No me resulta difícil adaptar la puesta ya que hice la obra en estadios o teatros, siempre me adapté a las dimensiones necesarias, sea el Astral o el Luna Park, me abstraigo de lo anterior y construyo una nueva puesta.

P.: ¿Cómo es esa primera impresión del público que ni bien llega ingresa al universo de Drácula apenas cruza la entrada principal?

P.C.: Hay una estética creada por mi pareja, una precarpa mágica que invita a un mundo que tiene mucho que ver con lo que se verá luego sobre el escenario.