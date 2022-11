Melella cruzó a Macri por meterse en soberanía fueguina

“Estoy en contra de la decisión que tomaron los legisladores de Tierra del Fuego AIAS del FdT y JxC, flexibilizando los requisitos para que los empleados públicos se jubilen en 20 años. ¡UNA VERGÜENZA! Terminemos de una vez con los privilegios para pocos que pagamos todos”, expresó Bullrich en sus redes sociales.

La reacción de la titular del PRO fue, en rigor, en línea con la que horas antes había expresado el expresidente Macri: “Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FdT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los q trabajan. O somos el cambio o no somos nada”, subrayó.

Reacción

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, no tardó en contestarle.

A través de un extenso hilo de Twitter, el mandatario aseguró que Macri “es un discípulo del ajuste que le falta el respeto al pueblo fueguino”.

“Señor expresidente Mauricio Macri, ¿por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político”, sumó.

“Le recuerdo que en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones, y tiene muy buena memoria. No se olvida que durante su gobierno, fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares”, denunció Melella.

“Fue durante su Gobierno que se perdieron miles de puestos de trabajo. Fue su gobierno el padre de este endeudamiento brutal que hoy padecemos. Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores. Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda”, cerró el gobernador.