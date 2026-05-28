Mauricio Macri juntó a su tropa del PRO y presiona a Javier Milei: duro mensaje contra Manuel Adorni + Agregar ámbito en









Cruje el acuerdo entre el expresidente y la Casa Rosada de cara a las elecciones 2027. El laberinto del PRO, un híbrido de aliado y opositor.

La Libertad Avanza de Javier Milei, y el PRO de Mauricio Macri son enemigos íntimos.

En el peor momento de la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri, el PRO armó una cumbre de legisladores provinciales para resistir el armado electoral de La Libertad Avanza de cara a los comicios del 2027. En la sede nacional del partido que lidera el expresidente, en el barrio porteño de San Telmo, medio centenar de dirigentes del todo el país se encuentran reunidos en un mensaje político que preocupa a la Casa Rosada en términos electorales.

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El "Foro Federal de Legisladores Provinciales" que encabeza Macri este jueves junto a Soledad Martínez (Vicente López) en el local partidario de la calle Balcarce apunta a comenzar a delinear un armado electoral propio del PRO en cada una de las provincias, una maniobra que podría fracturarle el electorado a La Libertad Avanza. En paralelo, el jefe del PRO que viene de criticar la falta de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, amaga con presentarse como candidato a presidente, una postulación que podría herir de muerte el proyecto de reelección de Javier Milei.

mauricio macri Mauricio Macri juntó a su tropa. PRO

La interna del PRO El PRO sin embargo atraviesa un torbellino interno. Los gobernadores del partido, Rogelio Frigerio (Entre Rios) e Ignacio Torres (Chubut) están desentendidos de la estrategia nacional y aspiran a blindar sus propios distritos mas allá de la suerte de Macri. Diego Santilli, actual ministro del Interior, emerge como el principal candidato a gobernador de Buenos Aires de La Libertad Avanza y ya no reporta al expresidente. En el medio, Fernando de Andreis, nuevo secretario general del partido, es resistido por la mayor parte de la dirigencia a partir del comunicado inconsulto "Próximo Paso" donde se despachó con fuertes criticas contra los libertarios.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, fue uno de los párrafos más incendiarios del documento que contó con el aval de Macri y planteó duros cuestionamientos a la gestión de La Libertad Avanza. "Ese comunicado no fue consultado con nadie. De Andreis se mandó sin avisar y contiene pasajes que generan un conflicto innecesario en el momento de mayor fragilidad del gobierno de Milei", admitió una fuente de la primera plana de la mesa de conducción del PRO.

macri milei.jpg Entre los legisladores presentes estuvieron Silvia Lospennato, Darío Nieto, Laura Alonso, Waldo Wolff, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela, Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini y Fernando Rovello, además de los senadores Pablo Petrecca, Alex Campbell, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini. En representación del interior del país asistieron Juan Martín, Juan Murilloy María Laura Frei, Natalia Saseta, Laura Bisonni, Ernesto Miguel Blasco, María Laura Trapaglia y Noelia Viara, Sol Salinas, Verónica Lichter, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulian. La gira de Mauricio Macri El expresidente diseñó una gira nacional por las provincias antes de irse al Mundial de la FIFA y aprovecha para reunirse con gobernadores aliados a Milei. Ya visitó a Leandro Zdero en Chaco, a Juan Pablo Valdés en Corrientes y la semana pasada estuvo con Alfredo Cornejo en Mendoza. La próxima parada, en la primera semana de junio, será Santa Fe donde se mostrará junto al gobernador Maximiliano Pullaro. El mensaje de Mauricio Macri en el encuentro de esta mañana fue que el PRO tiene que estar preparado "para ser el próximo paso", casi una advertencia en términos electorales par a La Libertad Avanza. Además insistió en la necesidad de la formación de cuadros y en la presencia en los territorios. Pero tal vez el pasaje más envenenado dirigido a la Casa Rosada consistió en su reflexión final: "La corrupción no es sólo un problema moral, es un problema económico. Traba inversiones, expulsa oportunidades, encarece todo", advirtió Macri en una referencia tácita a las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.