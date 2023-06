Mendoza avanza contra “cepo” del BCRA: pedirá declaración de certeza

La restricción que el Gobierno impuso a las provincias para acceder a divisas para el pago de deuda en dólares generó cortocircuitos entre los gobernadores no alineados a la Casa Rosada, y Mendoza prepara su ofensiva en tribunales contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con una estrategia que se diferencia de la que diagramó Córdoba, que optó por un amparo. Rodolfo Suarez apunta por una declaración de certeza que lo exima de acatar la resolución. Y, de no tener éxito en esa instancia, pedir la inconstitucionalidad a la Corte Suprema de la Nación.

La semana pasada, el juez federal Nro. 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar a un amparo presentado por el gobierno de Juan Schiaretti y autorizó a Córdoba a acceder a dólares al valor oficial para poder hacer frente al pago de un vencimiento de deuda por u$s 143 millones. Así, eludió el “cepo” ordenado por el BCRA que permitía comprar al tipo de cambio oficial solo por el 40% del monto total de los vencimientos y refinanciar el 60% restante o saldarlo con fondos propios. En total, la deuda global involucrada hasta fin de año ronda los u$s 460 millones, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaran pagos por u$s 315 millones de capital.