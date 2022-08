Carlos Castagneto: "La AFIP tiene que estar al servicio de la población"

En diálogo con la prensa, el contador y exdirector nacional de Recursos de la Seguridad Social del organismo recaudador manifestó que tiene “una muy buena relación” con Sergio Massa, futuro ministro de Economía, Producción y Agricultura, con quien dijo que “tenemos que trabajar juntos, igual que con el presidente del BCRA”, Miguel Pesce.

“Es importante que saquemos entre todas y todos el país adelante en un momento difícil, no de la Argentina sino del mundo”, afirmó Castagneto, a la salida de la jura de Marcó del Pont como nueva secretaria de Asuntos Estratégicos.

Ante la consulta de Ámbito, Castagneto consideró que su mayor desafío es “tener una presencia y también un servicio al contribuyente. A veces le cuesta mucho a un organismo como la AFIP ser amigable”.

Asimismo, señaló que la AFIP cuenta con una faceta controladora que “no se puede perder” pero consideró que a ello se le debe mejorar el servicio al contribuyente “para facilitarle las tareas” a los ciudadanos.

Una de las habituales quejas de los contribuyentes tiene que ver con las dificultades para realizar trámites en la AFIP. Castagneto lo tiene claro. “Creo que hay que facilitarlos mucho más. Y hacer un desarrollo territorial. A pesar de que se hicieron muchos sistemas con la pandemia, hay que recorrer muchos kilómetros para hacer un trámite y la AFIP tiene que estar al servicio de la población”, afirmó.

Por otro lado, consideró que “Argentina está recuperando mucho el empleo registrado” lo cual influye positivamente en la capacidad recaudadora del Estado, por lo que señaló que es necesario continuar por esa senda: “En la recaudación influye el crecimiento del empleo”. Pero insistió en no perder de vista “el control aduanero, donde se están tomando medidas como la carta de porte”.

“Lo que no vamos a perdonar es el trabajo ilegal, la trata laboral, como lo venimos trabajando. Porque me parece que, en el siglo XXI, no puede existir más la trata laboral en la Argentina”, agregó.

“Como dijo el Presidente recién, empieza una nueva etapa en el Gobierno con el presidente del Banco Central, tenemos que trabajar de forma mancomunada. Lo importante es tratar de cumplir con la ley, ser justos y equitativos: que paguen los que tengan que pagar y no cobrarles a los que no corresponda”, concluyó.