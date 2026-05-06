Hantavirus en el crucero MV Hondius: un pasajero fue hospitalizado tras dar positivo por la cepa Andes

El barco zarpó desde Ushuaia el 1 de abril con 152 personas. El paciente permanece internado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ).

Un pasajero del crucero MV Hondius , escenario de un brote de hantavirus en el Atlántico, fue hospitalizado en Zúrich tras confirmarse su contagio , según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) de Suiza .

El paciente permanece internado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ) , bajo aislamiento, mientras los análisis de laboratorio determinaron que el virus corresponde a la cepa Andes, una variante originaria de América del Sur que ya había sido identificada en otros casos detectados a bordo de la embarcación.

Desde las autoridades sanitarias remarcaron que, si bien esta variante puede transmitirse entre personas, la posibilidad se limita a situaciones de contacto estrecho. En ese marco, consideran poco probable la aparición de nuevos casos en el país y descartan, por ahora, riesgos para la población general.

El hombre había regresado a fines de abril de un viaje por Sudamérica junto a su esposa. Tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, acudió al centro médico, donde fue aislado de inmediato.

A modo de prevención, su pareja también fue puesta bajo observación aunque no presenta síntomas hasta el momento. En paralelo, se activó el protocolo de rastreo de contactos recientes.

La OFSP subrayó que los casos de hantavirus en Suiza son excepcionales, con no más de media docena por año, en su mayoría asociados a infecciones adquiridas en el exterior. “A diferencia de los hantavirus europeos, que se transmiten a través de los excrementos de roedores infectados, la variante americana puede transmitirse de una persona a otra, aunque los casos son raros”, insistió la oficina federal.

Qué es la cepa Andes de Hantavirus

La cepa Andes presenta características que la distinguen del resto. Aunque su transmisión entre humanos es limitada y requiere contacto directo, su circulación ha sido documentada principalmente en zonas rurales de Argentina y Chile —especialmente entre Valparaíso y Aysén—, generalmente vinculada a ambientes con presencia de roedores infectados.

En términos clínicos, también implica un mayor riesgo. El infectólogo Eduardo López señaló que esta variante puede derivar en cuadros más severos que otras cepas, no solo con compromiso respiratorio, sino también con una mayor incidencia de manifestaciones hemorrágicas.

El hantavirus Andes no es ajeno a antecedentes recientes. En febrero de 2025, Betsy Arawaka, esposa del actor Gene Hackman, falleció en su domicilio en Nuevo México tras contraer la infección. La investigación sanitaria detectó la presencia de roedores en la vivienda, lo que confirmó el origen del contagio.

La enfermedad suele comenzar con fiebre y síntomas respiratorios inespecíficos, pero en los casos más graves puede evolucionar hacia insuficiencia cardíaca y pulmonar, lo que explica la alta vigilancia que mantienen las autoridades sanitarias frente a este tipo de episodios.