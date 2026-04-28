México: cayó "El Jardinero", señalado como posible sucesor de "El Mencho" en el Cártel de Jalisco

El gobierno de México detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” , señalado como uno de los principales jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación y posible sucesor de “El Mencho”, en un operativo realizado en Nayarit que se concretó sin enfrentamientos y que incluyó también la captura de su principal operador financiero.

La captura se produjo en las inmediaciones de la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, como parte de un despliegue coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, con apoyo de agencias estadounidenses.

El operativo incluyó más de 500 efectivos, seis helicópteros, cuatro aeronaves y sistemas de inteligencia. Según informaron las autoridades, no se registraron enfrentamientos armados ni víctimas durante la intervención.

“El Jardinero” era buscado por Estados Unidos con una recompensa de u$s5 millones.

De acuerdo con imágenes difundidas por la Secretaría de Marina, Flores Silva fue localizado en una cabaña protegida por un dispositivo de seguridad con hombres armados y vehículos. En el momento de la detención, el sospechoso se encontraba oculto en un conducto de desagüe.

Quién es “El Jardinero” y su rol en el CJNG

Audias Flores Silva, de 45 años, era considerado uno de los mandos regionales más relevantes del CJNG y figuraba entre los posibles reemplazantes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras su muerte en febrero.

Su actividad dentro de la organización incluía la coordinación de operaciones en Nayarit, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, vinculadas a la producción y distribución de drogas, además de la gestión de laboratorios clandestinos.

Su historial criminal contempla una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas, donde cumplió cinco años de prisión, y una detención en México en 2016 por su presunta participación en una emboscada contra policías en Jalisco, causa por la que fue liberado tres años después.

PJJUELJA5VDCTIWLWB5JV2AT2M El detenido era considerado posible sucesor de “El Mencho” en el CJNG.

Desde 2021, Estados Unidos había solicitado su extradición por delitos relacionados con narcotráfico y portación ilegal de armas. La Administración de Control de Drogas (DEA) incluso ofrecía una recompensa de u$s5.000.000 por información que permitiera localizarlo.

Incidentes tras la detención y nuevo golpe al CJNG

Luego de la captura, se registraron incidentes en Nayarit, donde fueron incendiados comercios y vehículos. Las autoridades indicaron que no hubo personas fallecidas ni heridas, aunque recomendaron a la población limitar la circulación y permanecer en sus hogares.

En paralelo, se llevó a cabo otro operativo en Jalisco que derivó en la detención de César “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como hombre de confianza de Flores Silva y responsable de las finanzas del CJNG. Según las investigaciones, manejaba operaciones de lavado de dinero mediante la adquisición de aeronaves, embarcaciones y propiedades.

La detención de “El Jardinero” se produce en un contexto de reorganización interna del cártel tras la muerte de su líder histórico. Especialistas en seguridad señalan que se trata de un golpe importante para la estructura del grupo, aunque advierten que estas organizaciones suelen reconfigurarse rápidamente para sostener sus operaciones.