El Gobierno inscribió al Cártel de Jalisco en el registro de organizaciones terroristas + Seguir en









La medida fue oficializada por Seguridad Nacional y Cancillería. Interviene el Ministerio de Justicia para avanzar con sanciones y restricciones.

El cartel de Jalisco fue inscripto en el registro de organizaciones terroristas. LA Times

El Gobierno formalizó la incorporación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), luego de haberlo declarado organización terrorista días atrás. La decisión se publicó en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta.

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La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en base a informes oficiales que advierten sobre actividades ilícitas de carácter transnacional y presuntos vínculos con otras estructuras terroristas. En el proceso también participaron el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Qué establece la resolución La resolución 2/2026 se apoya en convenios internacionales como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y normas orientadas a la represión de la financiación del terrorismo, además de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

cartel de jalisco La organización opera aproximadamente desde 2010. El País En ese marco, el Ejecutivo reafirmó su compromiso de “prevenir, combatir y erradicar” este tipo de delitos mediante herramientas legales y cooperación internacional.

Como parte del procedimiento, se solicitó la intervención del Ministerio de Justicia para avanzar con la inscripción formal en el RePET, al considerar que existen “motivos fundados” para sostener que el CJNG constituye una amenaza real o potencial para la seguridad nacional. La inclusión habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su accionar.

Los cuestionamientos del Gobierno al cartel de Jalisco Desde el Gobierno señalaron que el grupo criminal recurre a “la utilización del terror para coaccionar a autoridades y a la población”, lo que lo ubica en un esquema compatible con prácticas terroristas. En esa línea, la decisión fue presentada como “una herramienta necesaria, proporcional y adecuada” para fortalecer los mecanismos de prevención y persecución. El CJNG es una organización criminal originada en México a comienzos de la década de 2010, surgida tras la fragmentación de otros cárteles. En pocos años, logró expandir su presencia a nivel internacional, con operaciones en distintos continentes vinculadas al narcotráfico, especialmente de metanfetaminas y fentanilo. La estructura del grupo combina conducción centralizada con células territoriales, lo que le permite adaptarse a operativos y cambios internos. Durante más de una década estuvo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, hasta su muerte en febrero de este año. Bajo su mando, el cártel amplió sus actividades hacia delitos como extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y lavado de dinero. El avance oficial refuerza la estrategia del Gobierno de endurecer el abordaje frente a organizaciones criminales con alcance global, incorporando herramientas propias del combate al terrorismo para limitar su financiamiento y capacidad operativa.