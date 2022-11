Milei ahora dice que podría ser ministro de Bullrich

“No estoy dispuesto a ser parte de ese fracaso; de los socios de los K”, aseguró, con su habitual tono desafiante.

“Juntos por el cambio tal cual existe hoy es inviable porque los radicales son la internacional socialista, la Coalición Cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, y el ala blanda de Juntos es también un problema porque recita las ideas que nos han condenado al fracaso y con la fatal arrogancia de creer que son más inteligentes y lo pueden hacer bien”, analizó Milei.

El legislador definió a “las palomas” de Juntos por el Cambio como “kirchneristas reloaded” aunque diferenció: “Por lo menos los kirchneristas son brutos, éstos en cambio van a hacer daño de manera eficiente, con lo cual es más problemático”.

De esa manera el diputado, remarcó diciendo que "no estoy dispuesto a ser parte de un nuevo fracaso que traiga a los kirchneristas de vuelta; no quiero hacer a Máximo Kirchner presidente en 2027", pero estableció que “hay un ala de Juntos por el Cambio con la cual me llevo muy bien y puedo trabajar”.

“Trabajo para un proyecto en el cual yo podría ser el presidente", planteó Milei, quien dijo estar dispuesto "a recibir en nuestro espacio al ala dura de Juntos por el Cambio y si quieren una interna le damos la interna y si ganan acompañamos”. Sobre ello, concedió que si Bullrich lo vence en una interna “fuera de la estructura de Juntos por el Cambio”, estaría dispuesto a ser su ministro de Economía.