Wall Street adelanta caídas, mientras el estancamiento de la negociación en Medio Oriente impulsa el petróleo

El rebote de las acciones estadounidenses se desvaneció en las operaciones de "premarket", mientras que el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU suben, a la espera de avances tangibles en las negociaciones entre EEUU e Irán.

Las acciones de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, bajan en la preapertura.

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este jueves, después de que los resultados de Nvidia no impresionaran a los inversores. Por su parte, los factores geopolíticos también siguieron siendo el centro de atención, con el petróleo retomando las subas, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU .

Pakistán intensificó durante los últimos días sus esfuerzos diplomáticos para acelerar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán , mientras Teherán afirmó estar analizando la última respuesta de Washington .

El presidente estadounidense, Donald Trump , declaró que podía esperar unos días para obtener "las respuestas correctas" de Irán, pero dio a entender que estaba preparado para reanudar los ataques si fuera necesario.

Mientras tanto, el crudo Brent sube 1,7% hasta u$s106,8 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,2%, hasta los u$s100,54 el barril.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años , de referencia en el mercado, subió al 4,612%, retomando su reciente alza, producto de que la falta de avances significativos en la reapertura del estrecho de Ormuz haya incrementado la preocupación por la inflación.

petroleo ganancias Wall Street atento: Negociaciones EEUU-Irán marcan el rumbo del petróleo. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,43%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son IBM (+6,75%), Dover Corporation (+3%) y CF Industries (+2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Intuit (-14%), PPG Industries (-4%) y Kroger Company (-4%).

Las acciones de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, bajan 0,09% en el "premarket" después de que el gigante de la IA pronosticara ingresos para el segundo trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street y anunciara un programa de recompra de acciones por valor de u$s80.000 millones.

Si bien sus acciones subieron casi un 20% en lo que va de año, el ritmo de crecimiento se desaceleró, ya que los inversores creen que Nvidia se enfrentará a una competencia más dura por parte de rivales del sector de los chips como Intel y AMD.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,44%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,44% y el CAC francés baja 0,49%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,38%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,03%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 2,04%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 8,42% y el Nikkei 225 japonés aumentó 3,1%.