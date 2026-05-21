Protestas en Santa Cruz y Cochabamba con cortes de ruta paralizan Bolivia mientras crece el clima de crisis política

La crisis política acorrala al Gobierno de Rodrigo Paz. Desde el oficialismo, culpan al sector opositor de Evo Morales.

La disputa que acorrala al Gobierno de Rodrigo Paz o comenzó a inicios de este mes debido a reclamos de diversos gremios por mejoras en los salarios, quejas ante la deficiente calidad de los carburantes y el repudio a una modificación en las leyes agrarias . No obstante, la tensión trepó rápidamente hasta transformarse en una profunda crisis política orientada a exigir la renuncia del presidente , quien tomó el poder hace solamente medio año.

Diferentes colectivos sociales, entre los que se encontraron agrupaciones leales al exmandatario Evo Morales , trabajadores independientes, transportistas, comunidades nativas y obreros, motorizaron los reclamos en todo el territorio.

Actualmente, tanto los sectores evistas como la Central Obrera Boliviana ( COB ) unificaron sus pedidos para reclamar de forma directa la salida del presidente.

Como respuesta a la tensión política , referentes del ámbito cívico, junto a gobernantes regionales y federales, alzaron su voz para respaldar la estabilidad institucional y recalcaron que el presidente Rodrigo Paz accedió a su cargo a través de las elecciones de los ciudadanos.

En este contexto, el Comité Cívico de Cochabamba llamó a una movilización para este jueves a las 15 con la consigna de proteger la institucionalidad y la nación.

El trayecto de la protesta incluyó zonas neurálgicas de la urbe como las avenidas Oquendo y Heroínas, el mercado La Pampa, la Plaza de las Banderas y el puente Quillacollo, con el objetivo de confluir en la plaza 14 de Septiembre.

Los organizadores de dicho departamento difundieron un documento donde expresaron: “Ante la crisis que atraviesa nuestro país, convocamos a instituciones, sectores sociales, profesionales, jóvenes, trabajadores, plataformas ciudadanas y a todo el pueblo cochabambino a participar en una marcha por Bolivia”.

Por su parte, la Asamblea de la Cruceñidad resolvió concretar una movilización pacífica bajo el nombre de “Gran Marcha por la Democracia”, motivada por el agravamiento de las tensiones en el país. El encuentro comenzó este jueves a las 17 y convocó a estudiantes, funcionarios, entidades civiles y vecinos. El recorrido se inició en la plaza del Estudiante y finalizó en la plaza 24 de Septiembre.

Dicha convocatoria, impulsada por el Comité pro Santa Cruz, aglutinó a múltiples entidades y corporaciones de la región. Asimismo, contó con el acompañamiento explícito de figuras políticas locales, tales como la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, y el gobernador Juan Pablo Velasco.

Rodrigo Paz Rodrigo Paz se negó a renunciar. EFE

El mapa de los cortes en las rutas

Luego de tres semanas consecutivas de cortes y manifestaciones, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contabilizó este jueves un mínimo de 45 puntos de bloqueo activos en diferentes zonas geográficas de la nación.

Si bien se detectaron focos de conflicto en Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Potosí, la mayor concentración de los piquetes se localizó en la jurisdicción de La Paz. Con un total de 17 cortes de ruta confirmados, el distrito paceño se ubicó como el territorio más perjudicado por las protestas viales.

Paralelamente, la COB dictó un llamado para realizar la denominada "marcha de unidad y lucha”. Esta marcha inició su marcha este jueves a partir de las 09, fijando su punto de partida en la zona de La Ceja de la localidad de El Alto.

Por último, frente al complejo panorama general, el presidente Rodrigo Paz rechazó la posibilidad de presentar su dimisión o decretar un Estado de Sitio; a cambio, resolvió que ejecutará una reestructuración interna en su equipo de ministros.