Milei insiste con la dolarización y milita contra el peso

En el marco de una semana álgida tras la escalada del dólar blue, el precandidato presidencial Javier Milei insistió ayer en su propuesta de dolarizar y negó que desate una hiperinflación. El diputado aseguró que la falta de reservas no impide dolarizar porque “si se tuvieran mercados libres no necesitarías reservas”.

En ese sentido, preguntó “¿Por qué tener pesos?” si “al peso argentino no lo quiere nadie”. “El peso es la moneda del político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, remarcó Milei.