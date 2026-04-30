Así se vivió el histórico regreso de los vuelos directos entre Miami y Caracas tras siete años suspendidos + Seguir en









En enero, la aerolínea reveló su intención de volver a volar a Venezuela, justo cuando el presidente Trump ordenaba formalmente al Departamento de Transporte facilitar el regreso de estas rutas.

Un avión comercial de pasajeros despegó de Estados Unidos con destino a Venezuela este jueves por la mañana, por primera vez en casi siete años.

Tras una pausa de casi siete años, se restableció la conexión aérea directa entre Estados Unidos y Venezuela. El vuelo inaugural, operado por Envoy Air, una subsidiaria de American Airlines, partió este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami en una jornada marcada por celebraciones que incluyeron banderas y una muestra de la gastronomía venezolana, como arepas y tequeños.

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El vuelo AA3599 tenía previsto despegar de Miami a las 10.16 hora local (11.16 en Buenos Aires) y llegar tres horas después a la capital venezolana, regresando a Florida en la tarde.

Bajo condición de anonimato por motivos de protección personal, una pasajera declaró a Fox News: "Estamos muy emocionados porque se está abriendo una conexión más cercana con nuestras familias y nuestros países". Esta postura fue compartida por gran parte del grupo, que evitó identificarse ante los medios "por razones de seguridad".

Vuelo directo Miami - Caracas luego de siete años Tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Nueva York el pasado 3 de enero por delitos de narcotráfico, las relaciones entre Washington y Caracas dieron un vuelco que permitió acordar la reanudación diplomática en marzo.

En este contexto, la aerolínea procedió con sus planes de regreso a Venezuela, anunciados en enero, justo cuando la administración Trump levantó las restricciones sobre el espacio aéreo del país sudamericano.

La transición política se aceleró dos días después con la juramentación de Delcy Rodríguez como mandataria interina. Este movimiento, protagonizado por la mano derecha de Maduro, fue clave para retomar el contacto diplomático con Washington. En su momento, la suspensión total de rutas aéreas dictada por Washington en mayo se justificó por los riesgos derivados de la crisis interna en Venezuela. A pesar de la medida, el efecto fue mínimo para la industria estadounidense, pues compañías como American Airlines ya no contaban con servicios activos hacia dicho destino en ese momento.

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