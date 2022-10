Morales anunció que despegará la elección provincial de la nacional

Consultado sobre el momento para la realización de la contienda electoral, refirió: “No tenemos una definición sobre la fecha, todo tiene que encuadrarse en el articulo 18 de la Constitución provincial y ello lo anunciaremos oportunamente”, sostuvo.

El razonamiento llegó desde un colaborador de su entorno más cercano. “Al unificar elección a gobernador con la elección de constituyentes, se produce un solo gasto, pero además se despeja el fantasma de que Morales va por la re re”, dijo en relación a los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición provincial que creen ver en el proyecto de reforma de la carta magna un intento del actual mandatario de incorporar un artículo que le permita buscar un tercer mandato.

Tras conseguir en la Legislatura jujeña la aprobación para dar continuidad al proceso de la reforma parcial de la Constitución provincial, Morales unificará las elecciones de convencionales constituyentes y la contienda para elegir al nuevo gobernador, intendentes y cargos legislativos.

“No pretendemos con la reforma una re-reelección sino realmente dejar una Constitución para los tiempos, así que va a haber un candidato a gobernador que no voy a ser yo”, afirmó Morales, al reiterar que no será parte de la fórmula a gobernador del espacio oficialista.

La decisión tomada obedece a que “el tiempo que va a llevar desde la aprobación de la ley hasta que convoquemos a las elecciones provinciales en conjunto a las de constituyente va a ser un buen tiempo para lograr la mayor síntesis de acuerdo con los espacios políticos”.

Otro de los puntos para realizar las elecciones de manera simultánea se debe a “una situación económica difícil, debido a que la inflación no cede, no baja, lo que requiere no incurrir en mayores erogaciones”, sostuvo.

El referente radical ratificó sus intenciones de competir en las elecciones presidenciales, aunque requirió “que no lo bajen” de la candidatura al mandato nacional, en el marco de las internas de JxC. En relación con las elecciones PASO, reafirmó “la necesidad del espacio Juntos por el Cambio para sostener las elecciones primarias”, aunque advirtió que el Gobierno nacional resolverá esa situación.