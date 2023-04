Moratoria previsional: Economía le lleva sus números al Fondo

El equipo económico viaja a Washington para participar de la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Primavera (boreal) con un activo importante para mostrar ante el staff técnico del organismo: el costo final de la aplicación de la moratoria previsional estará bajo control, y no alterará la meta anual de un déficit fiscal final de 1,9% del PBI. La manera restrictiva en la que se reglamentó la ley aprobada por el Congreso y los requisitos de ingreso, destinados sólo a los sectores menos protegidos de los futuros jubilados haría que los recursos necesarios para atender la legislación no impliquen un incremento fuerte y sin control del gasto, sino que la propia evolución fiscal del segundo semestre irá diluyendo el impacto de la moratoria, con lo que la meta final no estaría en peligro. Al menos no por el régimen.