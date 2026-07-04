Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia por el Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del sábado 4 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Gustavo Alfaro palpitó el encuentro con Francia: "Son una tormenta eléctrica"

Alfaro busca la épica nuevamente.

En la conferencia de prensa previa al cruce de octavos de final, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, apeló a una de sus habituales metáforas para describir el poder ofensivo del seleccionado francés.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos", afirmó el técnico argentino.

Luego profundizó la comparación con una referencia a su infancia en Rafaela: "Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos", explicó, en alusión a la tarea defensiva que tendrá Paraguay este sábado frente al vigente subcampeón del mundo.