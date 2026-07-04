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4 de julio 2026 - 09:49

Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia por el Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del sábado 4 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Francia vs Paraguay
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El viernes se disputaron los últimos partidos de los 16vos de final, con las clasificaciones de Argentina y Colombia. La nueva ronda comienza este sábado y finalizará el próximo martes.

Los 16avos de final del Mundial 2026 quedaron atrás con Argentina y Colombia como los últimos clasificados. Ahora, comenzarán los octavos de final con dos partidos que prometen: Canadá vs Marruecos (14hs) y Paraguay vs Francia (16hs).

Canadá llega con algunas dudas tras superar a Sudáfrica tan solo 1-0, mientras que el conjunto africano llega con la confianza para arriba tras dejar afuera a Países Bajos en la ronda anterior. El gran partido de la jornada será el choque de estilos entre Didier Deschamps y el entrenador argentino Gustavo Alfaro que viene de hacer historia tras eliminar por penales al tetracampeón del Mundo, Alemania.

Durante la jornada de ayer se clasificaron Argentina, Colombia, Suiza y Egipto. Los conducidos por Lionel Scaloni enfrentaron a Cabo Verde - la gran revelación - en un partido para el infarto que se definió

Gustavo Alfaro palpitó el encuentro con Francia: "Son una tormenta eléctrica"

Alfaro busca la &eacute;pica nuevamente.

Alfaro busca la épica nuevamente.

En la conferencia de prensa previa al cruce de octavos de final, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, apeló a una de sus habituales metáforas para describir el poder ofensivo del seleccionado francés.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos", afirmó el técnico argentino.

Luego profundizó la comparación con una referencia a su infancia en Rafaela: "Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos", explicó, en alusión a la tarea defensiva que tendrá Paraguay este sábado frente al vigente subcampeón del mundo.

Las reacciones de Lionel Messi tras la agónica victoria de Argentina ante Cabo verde por el Mundial 2026

El festejo de Lionel Messi por su séptimo gol en este Mundial 2026

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La Selección argentina consiguió una trabajada victoria por 3-2 frente a Cabo Verde en el Estadio Miami y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. En un encuentro cargado de tensión, Lionel Messi volvió a marcar diferencias con un gol y dos acciones determinantes en el tiempo suplementario, para luego protagonizar un sentido desahogo en el final.

Leé la nota completa

Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy sábado 4 de julio y dónde verlos en vivo

Paraguay busca repetir la épica vs Francia.

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Comienza la fase eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este sábado 4 de julio se disputarán los primeros dos encuentros de los octavos de final, con Canadá enfrentando a Marruecos y Paraguay midiéndose ante Francia.

En la Argentina, ambos partidos podrán seguirse en vivo por televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión.

  • Canadá vs. Marruecos
    • 14:00
    • Estadio: NRG Stadium, Houston (Estados Unidos)
    • TV y streaming: DSports, Canal 109 de Flow y Paramount+.
  • Paraguay vs. Francia
    • 18:00
    • Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia (Estados Unidos)
    • TV y streaming: Telefe, TyC Sports, DSports y Paramount+.

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos — sábado 4 de julio, 14.00, Houston.
  • Paraguay vs. Francia — sábado 4 de julio, 18.00, Filadelfia.
  • Brasil vs. Noruega — domingo 5 de julio, 17.00, Nueva York.
  • México vs. Inglaterra — domingo 5 de julio, 21.00, Ciudad de México.
  • España vs el ganador de Portugal vs Croacia — lunes 6 de julio, 16.00, Dallas
  • Bélgica vs. Estados Unidos — lunes 6 de julio, 21.00, Seattle.
  • Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
  • Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver)

Argentina ganó un partido para el infarto ante Cabo Verde, sigue en carrera y se viene Egipto en octavos

Argentina sufrió por demás ante Cabo Verde, la revelación del Mundial 2026, pero logró su cometido: ganó 3 a 2 y pasó a octavos de final. Los de Lionel Scaloni estuvieron en ventaja en dos oportunidades, pero los africanos supieron jugar el encuentro ante la campeona del mundo y le presentaron dificultades que llevaron al encuentro a que se defina en el tiempo suplementario. Cristian Romero, que llegó con lo justo, anotó el de la victoria. Ahora, a pensar en Egipto.

El Hard Rock Stadium fue testigo esta noche de uno de los mejores partidos de la actual Copa del Mundo. Los Tiburones Azules complicaron las cosas para la Albiceleste, que debió trabajar para conseguir el ansiado triunfo. Con goles de Lionel Messi, en el primer tiempo, y de Lisandro Martínez y Romero en el alargue, se impusieron a los caboverdianos, que pese a la derrota se van de la cita habiendo hecho historia por el buen desempeño en los cuatro partidos que disputaron.

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