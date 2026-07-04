El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que este viernes terminó de definir el cuadro de octavos.
Así están los octavos del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido
El Mundial 2026 ya tiene a los clasificados a los octavos de final. Repasá el cuadro actualizado, los resultados y el calendario.
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Argentina ganó ante Cabo Verde y enfrentará a Egipto en octavos
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Argentina y Brasil ya están en octavos: cuándo podrían cruzarse
Tras los primeros diez partidos de esta fase, el torneo ya tiene a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia clasificados a los octavos de final.
Argentina, Brasil y los grandes candidatos ya conocen su camino
La Selección Argentina aseguró su pase a los octavos de final luego de ganarle a Cabo Verde, segundo del Grupo H, una zona que tuvo a España como primera y a Uruguay eliminada. El equipo de Lionel Scaloni jugará el martes 7 de julio, a las 13, en el estadio de Atlanta.
Brasil, en tanto, también cumplió con su objetivo en la fase de grupos y terminó como líder del Grupo C. La Verdeamarela ya superó su cruce de dieciseisavos ante Japón, al que venció 2-1. En los octavos de final se enfrentará a Noruega, ganador del duelo por 2 a 1 frente a Costa de Marfil. El partido se jugará el domingo 5 de julio desde las 17hs en Nueva York.
Otro de los candidatos que ya avanzó fue Francia, que goleó 3-0 a Suecia y se enfrentará a Paraguay, verdugo de Alemania en la definición por penales. Por el otro lado del cuadro, Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo, Bélgica remontó un 0-2 para vencer 3-2 a Senegal en el tiempo suplementario y Estados Unidos superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina para completar el grupo de clasificados.
Así se definieron los 16avos del Mundial 2026
La fase eliminatoria ya empieza a tomar forma, aunque varios partidos todavía dependen de la definición de los últimos grupos. Los cruces confirmados hasta el momento son:
- Sudáfrica vs Canadá — domingo 28 de junio, 16.00, SoFi Stadium (Los Angeles).
- Brasil vs. Japón — lunes 29 de junio, 14.00, NRG Stadium (Houston).
- Alemania vs. Paraguay — lunes 29 de junio, 17.30, Gillette Stadium (Foxborough).
- Países Bajos vs. Marruecos — lunes 29 de junio, 22.00, Estadio BBVA (Monterrey).
- Costa de Marfil vs. Noruega — martes 30 de junio, 14.00, Dallas Stadium / AT&T Stadium (Arlington)
- Francia vs. Suecia — martes 30 de junio, 18.00, MetLife Stadium (East Rutherford).
- México vs. Ecuador — martes 30 de junio, 22.00, Estadio Azteca (Ciudad de México).
- Inglaterra vs. RD Congo — miércoles 1 de julio, 13.00, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Bélgica vs. Senegal — miércoles 1 de julio a las 17.00, Hard Rock Stadium (Miami)
- Estados Unidos vs. Bosnia — miércoles 1 de julio, 21.00, Levi’s Stadium (Santa Clara).
- España vs. Austria — jueves 2 de julio, 16.00, SoFi Stadium (Los Ángeles)
- Portugal vs. Croacia — jueves 2 de julio, 20.00, BMO Field (Toronto)
- Suiza vs. Argelia — viernes 3 de julio a las 00.00, BC Place Stadium (Vancouver)
- Australia vs. Egipto — viernes 3 de julio, 15.00, Estadio Dallas (Texas)
- Argentina vs. Cabo Verde — viernes 3 de julio, 19.00, Hard Rock Stadium (Miami).
- Colombia vs. Ghana — viernes 3 de julio, 22.30, Arrowhead Stadium (Dallas)
Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos — sábado 4 de julio, 14.00, Houston.
- Paraguay vs. Francia — sábado 4 de julio, 18.00, Filadelfia.
- Brasil vs. Noruega — domingo 5 de julio, 17.00, Nueva York.
- México vs. Inglaterra — domingo 5 de julio, 21.00, Ciudad de México.
- España vs el ganador de Portugal vs Croacia — lunes 6 de julio, 16.00, Dallas
- Bélgica vs. Estados Unidos — lunes 6 de julio, 21.00, Seattle.
- Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
- Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver).
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