Así están los octavos del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido + Agregar ámbito en









El Mundial 2026 ya tiene a los clasificados a los octavos de final. Repasá el cuadro actualizado, los resultados y el calendario.

Por primera vez en la historia de la competencia, la fase de grupos no desembocará en los octavos de final. FIFA

El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que este viernes terminó de definir el cuadro de octavos.

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Tras los primeros diez partidos de esta fase, el torneo ya tiene a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia clasificados a los octavos de final.

Argentina, Brasil y los grandes candidatos ya conocen su camino La Selección Argentina aseguró su pase a los octavos de final luego de ganarle a Cabo Verde, segundo del Grupo H, una zona que tuvo a España como primera y a Uruguay eliminada. El equipo de Lionel Scaloni jugará el martes 7 de julio, a las 13, en el estadio de Atlanta.

Brasil, en tanto, también cumplió con su objetivo en la fase de grupos y terminó como líder del Grupo C. La Verdeamarela ya superó su cruce de dieciseisavos ante Japón, al que venció 2-1. En los octavos de final se enfrentará a Noruega, ganador del duelo por 2 a 1 frente a Costa de Marfil. El partido se jugará el domingo 5 de julio desde las 17hs en Nueva York.

Otro de los candidatos que ya avanzó fue Francia, que goleó 3-0 a Suecia y se enfrentará a Paraguay, verdugo de Alemania en la definición por penales. Por el otro lado del cuadro, Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo, Bélgica remontó un 0-2 para vencer 3-2 a Senegal en el tiempo suplementario y Estados Unidos superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina para completar el grupo de clasificados.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay. Así se definieron los 16avos del Mundial 2026 La fase eliminatoria ya empieza a tomar forma, aunque varios partidos todavía dependen de la definición de los últimos grupos. Los cruces confirmados hasta el momento son: Sudáfrica vs Canadá — domingo 28 de junio, 16.00, SoFi Stadium (Los Angeles).

domingo 28 de junio, 16.00, SoFi Stadium (Los Angeles). Brasil vs. Japón — lunes 29 de junio, 14.00, NRG Stadium (Houston).

— lunes 29 de junio, 14.00, NRG Stadium (Houston). Alemania vs. Paraguay — lunes 29 de junio, 17.30, Gillette Stadium (Foxborough).

— lunes 29 de junio, 17.30, Gillette Stadium (Foxborough). Países Bajos vs. Marruecos — lunes 29 de junio, 22.00, Estadio BBVA (Monterrey).

— lunes 29 de junio, 22.00, Estadio BBVA (Monterrey). Costa de Marfil vs. Noruega — martes 30 de junio, 14.00, Dallas Stadium / AT&T Stadium (Arlington)

— martes 30 de junio, 14.00, Dallas Stadium / AT&T Stadium (Arlington) Francia vs. Suecia — martes 30 de junio, 18.00, MetLife Stadium (East Rutherford).

— martes 30 de junio, 18.00, MetLife Stadium (East Rutherford). México vs. Ecuador — martes 30 de junio, 22.00, Estadio Azteca (Ciudad de México).

— martes 30 de junio, 22.00, Estadio Azteca (Ciudad de México). Inglaterra vs. RD Congo — miércoles 1 de julio, 13.00, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

— miércoles 1 de julio, 13.00, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Bélgica vs. Senegal — miércoles 1 de julio a las 17.00, Hard Rock Stadium (Miami)

— miércoles 1 de julio a las 17.00, Hard Rock Stadium (Miami) Estados Unidos vs. Bosnia — miércoles 1 de julio, 21.00, Levi’s Stadium (Santa Clara).

— miércoles 1 de julio, 21.00, Levi’s Stadium (Santa Clara). España vs. Austria — jueves 2 de julio, 16.00, SoFi Stadium (Los Ángeles)

— jueves 2 de julio, 16.00, SoFi Stadium (Los Ángeles) Portugal vs. Croacia — jueves 2 de julio, 20.00, BMO Field (Toronto)

— jueves 2 de julio, 20.00, BMO Field (Toronto) Suiza vs. Argelia — viernes 3 de julio a las 00.00, BC Place Stadium (Vancouver)

— viernes 3 de julio a las 00.00, BC Place Stadium (Vancouver) Australia vs. Egipto — viernes 3 de julio, 15.00, Estadio Dallas (Texas)

— viernes 3 de julio, 15.00, Estadio Dallas (Texas) Argentina vs. Cabo Verde — viernes 3 de julio, 19.00, Hard Rock Stadium (Miami).

— viernes 3 de julio, 19.00, Hard Rock Stadium (Miami). Colombia vs. Ghana — viernes 3 de julio, 22.30, Arrowhead Stadium (Dallas) Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026 Canadá vs. Marruecos — sábado 4 de julio, 14.00, Houston.

Paraguay vs. Francia — sábado 4 de julio, 18.00, Filadelfia.

Brasil vs. Noruega — domingo 5 de julio, 17.00, Nueva York.

México vs. Inglaterra — domingo 5 de julio, 21.00, Ciudad de México.

España vs el ganador de Portugal vs Croacia — lunes 6 de julio, 16.00, Dallas

Bélgica vs. Estados Unidos — lunes 6 de julio, 21.00, Seattle.

Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).

Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver).

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