Argentina ganó un partido para el infarto ante Cabo Verde, sigue en carrera y se viene Egipto en octavos + Agregar ámbito en









Los de Lionel Scaloni sufrieron pero consiguieron la victoria por 3 a 2 en el tiempo suplementario gracias a un gol de Cristian Romero. El martes a las 13hs se viene otro rival duro.

Argentina sufrió por demás ante Cabo Verde, la revelación del Mundial 2026, pero logró su cometido: ganó 3 a 2 y pasó a octavos de final. Los de Lionel Scaloni estuvieron en ventaja en dos oportunidades, pero los africanos supieron jugar el encuentro ante la campeona del mundo y le presentaron dificultades que llevaron al encuentro a que se defina en el tiempo suplementario. Cristian Romero, que llegó con lo justo, anotó el de la victoria. Ahora, a pensar en Egipto.

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El Hard Rock Stadium fue testigo esta noche de uno de los mejores partidos de la actual Copa del Mundo. Los Tiburones Azules complicaron las cosas para la Albiceleste, que debió trabajar para conseguir el ansiado triunfo. Con goles de Lionel Messi, en el primer tiempo, y de Lisandro Martínez y Romero en el alargue, se impusieron a los caboverdianos, que pese a la derrota se van de la cita habiendo hecho historia por el buen desempeño en los cuatro partidos que disputaron.

Argentina llegaba al partido de esta tarde en Miami con tres victorias ante Argelia (3 a 0), Austria (2 a 0) y Jordania (3 a 1). En la previa, el entrenador había anticipado las dificultades que podía presentarle Cabo Verde. "Es un buen rival. Es un equipo muy fuerte", reconoció en conferencia de prensa. Dicho y hecho: los africanos pusieron en aprietos a los argentinos y tuvieron ocasiones para ponerse en ventaja, a pesar de que las más claras fueron para la Albiceleste.

El desarrollo del partido La primera situación para los de Scaloni llegó recién a los 14 minutos con un remate cruzado de Messi que pasó muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Vozinha, una de las figura del partido. Apenas cinco minutos después, el 10 volvió a intentar con un tiro libre, pero el arquero caboverdiano contuvo sin problemas.

El primer gol del partido llegó recién después de la pausa de hidratación. Corrían 29 minutos cuando Messi recibió dentro del área una asistencia impecable de Lisandro Martínez, controló con la zurda y definió con la categoría que lo caracteriza. Fue su séptima anotación en la actual edición y la vigésima en una Copa del Mundo.

A los 28 minutos, Lionel Messi abrió el marcador contra Cabo Verde. @Argentina En el segundo tiempo, Cabo Verde salió con más decisión y, a diferencia de la primera etapa, comenzó a inquietar con alguna llegada al área argentina. Fruto del cambio de actitud y posición en la cancha, a los nueve minutos del complemento llegó a la igualdad a través de Duarte, quien definió con un buen remate cruzado. Tras el sorpresivo empate, la Selección argentina empezó a acelerar y tuvo varias situaciones claras. Pero los de Scaloni se toparon con Vozinha, que se vistió de héroe para salvar a los suyos y así forzar el tiempo extra. Ya en el tiempo extra, Argentina se puso nuevamente en ventaja. Apenas dos minutos del inicio, Lisandro Martínez se quedó con una pelota pasada en el fondo del área, controló y remató con furia y a quemarropa, al primer palo. Nada para hacer para Vozinha. Lejos de terminar allí, cuando los dirigidos por Scaloni habían doblegado a su rival, apareció Sidny Lopes Cabral con un golazo de otro partido que volvió a ponerle suspenso al encuentro. Finalmente, el “Cuti” Romero anotó el 3-2 definitivo a los 6 minutos del segundo tiempo extra al imponerse en las alturas con un cabezazo cruzado. Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Cabo Verde: Vozinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; Nuno Da Costa. DT: Bubista. Gol en el primer tiempo : 29m. Lionel Messi (A).

: 29m. Lionel Messi (A). Gol en el segundo tiempo : 14m. Laros Duarte (C).

: 14m. Laros Duarte (C). Goles en el primer tiempo extra : 2m. Lisandro Martínez (A) y 14m. Jovane Cabral (C).

: 2m. Lisandro Martínez (A) y 14m. Jovane Cabral (C). Gol en el segundo tiempo extra: 6m. Cristian Romero (A). Cuándo se juega Argentina vs Egipto Gracias a este triunfo, la Selección argentina consiguió la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará con Egipto, que más temprano derrotó por penales a Australia. El encuentro ante los de Mohamed Salah se jugará el próximo martes 7 de julio desde las 13 hs en Atlanta.