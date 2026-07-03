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3 de julio 2026 - 08:48

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes de julio en el Mundial 2026

Lionel Messi vuelve al equipo titular frente a Cabo Verde.

Lionel Messi vuelve al equipo titular frente a Cabo Verde.

Por @Argentina

La Albiceleste tuvo este jueves su último entrenamiento antes de enfrentar a Cabo Verde. Lionel Scaloni habló con la prensa y definió el equipo.

El plantel se entrenó ayer en el predio del Inter Miami, en una práctica clave para que Lionel Scaloni termine de definir el equipo que buscará el pase a los octavos de final.

Antes del entrenamiento, el entrenador brindó una conferencia de prensa acompañado por Rodrigo De Paul. El DT mencionó a sus candidatos a quedarse con el título, analizó al conjunto africano y, como es habitual, no confirmó la formación.

Mientras tanto, Cristian "Cuti" Romero trabajó a la par de sus compañeros y todo indica que será titular.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. La Albiceleste buscará avanzar a los octavos de final en un duelo que marcará el inicio de la etapa de eliminación directa para el vigente campeón del mundo.

La probable formación de la Selección argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Lionel Scaloni define cómo saldrá la Selección argentina frente a Cabo Verde. La probable es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Banderazo en Miami: miles de hinchas argentinos coparon las calles en la previa del duelo con Cabo Verde

La Selección argentina volverá a contar con un imponente respaldo en las tribunas del Hard Rock Stadium. En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en distintos puntos de Miami, con registros audiovisuales que se viralizaron.

Inicialmente, la hinchada argentina se convocó para dos banderazos: el primero fue a las 13 y el segundo, el más prometedor, comenzó a las 18. El punto de encuentro estuvo en la calle 73 y avenida Collins, una zona emblemática frente a un local de churros marplatenses. Se esperaban alrededor de 30 mil argentinos, una cifra que no contempla a los oriundos del país que ya residen en la ciudad, que son 80 mil.

Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde los fanáticos comenzaron a concentrarse en las playas y otros sectores de la ciudad con banderas, camisetas, bombos y canciones para alentar al equipo de Lionel Scaloni, lo que generó un clima de fiesta con imágenes que rápidamente se replicaron en las redes sociales.

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El técnico de Cabo Verde no dio respuestas sobre la denuncia de violación contra su capitán

En la conferencia de prensa previa al partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026, el DT caboverdiano, Pedro Leitão Brito, evitó responder una pregunta sobre la denuncia de violación del capitán Ryan Mendes. Incluso intervino el jefe de prensa del conjunto africano que discutió con el periodista que realizó la pregunta.

“Profesor, respecto del partido de mañana, ¿cómo está el corazón y la cabeza de Ryan Mendes, con lo que ocurrió esta semana?”, preguntó el periodista Julio Gomes de Bandsports casi al final de la rueda de prensa. El entrenador se tomó la cabeza y no respondió.

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Los récords que puede alcanzar "Dibu" Martínez con la Selección argentina

La Selección argentina inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. Tres partidos y Tres victorias, tras el triunfo por 3 a 0 a Argelia, 2 a 0 ante Austria y 3 a 1 ante Jordania. En ese contexto, Emiliano "Dibu" Martínez quedó a las puertas de dos récords históricos con la camiseta albiceleste.

El arquero del Aston Villa tuvo una actuación sobria en el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Aunque no fue exigido en exceso por el conjunto africano, respondió con seguridad cada vez que intervino, mostró precisión con los pies y volvió a mantener el arco en cero. Frente a los austríacos respondió cuando se lo exigió y, una vez más, terminó sin goles en contra.

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El mensaje de Lionel Scaloni por el trágico accidente en Casilda

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este jueves en la previa del duelo ante Cabo Verde. Al iniciar, se apartó de las cuestiones futbolísticas y expresó un profundo mensaje de condolencias por el trágico accidente que causó cuatro muertes en la ciudad santafesina de Casilda, a 13 kilómetros de Pujato.

“Antes que nada, quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío. Es terrible lo que pasó. Mandarles un fuerte abrazo y mis condolencias. Es terrible lo que están viviendo”, señaló el técnico Albiceleste antes de abrir el intercambio de preguntas y respuestas con la prensa.

Rodrigo De Paul, antes del cruce con Cabo Verde: "No nos vamos a guardar nada"

Rodrigo De Paul dejó en claro este jueves la mentalidad con la que la Selección argentina afronta la etapa decisiva del Mundial 2026 en la conferencia de prensa previa al duelo con Cabo Verde: "Para mí este partido es el último. Lo tomo así y voy a dejar todo para que no lo sea"

No fue una declaración al pasar. Fue el concepto que atravesó toda su exposición y que ayuda a entender por qué el ciclo de Lionel Scaloni mantiene la misma intensidad competitiva incluso después de haber conquistado la Copa del Mundo. "No pensamos más allá del partido contra Cabo Verde", repitió el mediocampista de distintas maneras a lo largo de la conferencia.

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Lionel Scaloni elogió a Cabo Verde, habló del buen presente de Francia y se refirió a su continuidad

Lionel Scaloni brindó este jueves la última conferencia de prensa antes del partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador destacó virtudes del rival, dijo tener confirmado el equipo, habló del plus de la hinchada argentina y se refirió a la falta de gol por fuera de los anotados por Lionel Messi.

En la antesala del duelo que se jugará este viernes desde las 19hs en el Hard Rock Stadium de Miami, el técnico argentino aseguró tener disipadas las dudas pero evitó una vez más dar el once. “Lo tengo decidido, pero primero se lo voy a decir a los jugadores”, dijo y se refirió a la pelea por el lateral izquierdo: " (Facundo) Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien, Nico (Tagliafico) está recuperado y está para jugar. Y eso es lo fundamental. Cuando al inicio del Mundial tuvo esos problemas, ahora ya pasaron y eso es lo mejor".

En cuanto a la selección africana, única debutante en esta edición de la Copa del Mundo que logró superar la fase de grupos, dijo que es un equipo "que no ha perdido" y que incluso en algunos partidos como contra Arabia "mereció ganar". "En los otros partidos sufrió un poco más pero se defendió bien. Sale bien de contra. Es un buen equipo. Ya lo hemos visto, no es porque nos toque ahora. No nos sorprende, es un buen rival y no están de casualidad", señaló.

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Qué camiseta usará la Selección argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final

La Selección argentina jugará ante Cabo Verde con su camiseta titular albiceleste, pantalones y medias blancas en el partido de 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó la indumentaria que utilizarán ambos equipos en el encuentro del viernes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la combinación tradicional que utilizó en el debut ante Argelia, cuando goleó en el inicio de la Copa del Mundo. Será la primera vez en el torneo que la Selección repita una misma vestimenta completa.

Ante Austria, Argentina también llevó la camiseta titular, aunque con una diferencia: utilizó pantalones y medias azul marino. En el último partido de la fase de grupos frente a Jordania, en cambio, el conjunto nacional salió a la cancha con la camiseta alternativa.

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El valor de mercado de Vozinha y la diferencia con el Dibu Martínez

Argentina y Cabo Verde protagonizarán uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Por un lado, estarán los vigentes campeones, que buscan seguir avanzando para revalidar su corona, mientras que del otro aparece una de las grandes sorpresas del certamen.

Este duelo presentará un cruce muy particular en los arcos, ya que ambos equipos tienen a sus máximos emblemas bajo los tres palos. Los Tiburones Azules cuentan con el ya famoso Vozinha, quien ganó reconocimiento durante la fase de grupos, mientras que la Albiceleste confía ciegamente en Dibu Martínez. El arquero argentino aventaja de manera abismal a su próximo rival en un aspecto clave del mercado.

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Revelaron por qué Cuti Romero llevaba un Magicklic en la valija y el misterio detrás de las risas de Lionel Messi

La divertida escena que protagonizaron Cristian "Cuti" Romero y Lionel Messi durante los controles de seguridad en el aeropuerto antes del viaje a Miami tuvo una explicación horas más tarde. El defensor de la Selección argentina llevaba un chispero de cocina en su equipaje de mano para cumplir con una cábala que acompaña al plantel desde el Mundial de Qatar 2022.

El objeto fue detectado cuando la valija del futbolista pasó por el escáner y los agentes decidieron abrirla para inspeccionarla. La aparición del encendedor de chispa desató las carcajadas de Messi y de varios de sus compañeros, ya que nadie esperaba encontrar un utensilio de cocina entre las pertenencias de una de las figuras de la Premier League.

Más tarde se conoció que Romero lo utilizaba para encender el palo santo con el que, junto a Lisandro Martínez y Nahuel Molina, realiza un ritual para sahumar las habitaciones de la concentración y "limpiar las energías". Sin embargo, las normas de seguridad aeroportuaria impidieron que transportara el chispero en la cabina del avión, por lo que debió dejarlo en el control antes de abordar el vuelo rumbo a Miami, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La advertencia de Nicolás Tagliafico antes del cruce con Cabo Verde: "Va a ser durísimo"

Nicolás Tagliafico analizó el cruce de la Selección argentina ante Cabo Verde y dejó un mensaje de cautela antes del inicio de la etapa eliminatoria del Mundial 2026. El lateral remarcó que el equipo no debe confiarse y que deberá preparar el partido con la misma seriedad de siempre.

Luego del triunfo por 3-1 ante Jordania, resultado que le permitió a Argentina cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y como líder del Grupo J, el defensor explicó que el plantel ya dejó atrás la primera ronda y que toda la atención está puesta en el próximo encuentro.

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El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026 y los rivales que se podría cruzar

Argentina, de la mano de Lionel Messi, se impuso 2 a 0 ante Austria.

Argentina, de la mano de Lionel Messi, se impuso 2 a 0 ante Austria.

La Selección argentina comenzará el próximo viernes su recorrido por la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. Luego de superar la zona de grupos con tres victorias, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar el primer paso en los cruces directos, donde un traspié significa la eliminación y una victoria acerca un poco más al objetivo de retener la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022.

El encuentro marcará el inicio del verdadero desafío para la Albiceleste. A diferencia de la primera fase, donde todavía existe margen de recuperación, en esta etapa del certamen cada partido será una final. El premio para el ganador será avanzar a los octavos de final y continuar el camino hacia la definición del torneo, prevista para el 19 de julio en Nueva York.

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Los números de Lionel Scaloni rumbo a los 100 partidos con la Selección argentina: títulos, goles y efectividad

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni alcanzará un nuevo hito al frente de la Selección argentina cuando dirija este viernes ante Cabo Verde su partido número 100 como entrenador de la Albiceleste. La cifra resume un ciclo que cambió la historia reciente del seleccionado y que ya se convirtió en uno de los más exitosos de todos los tiempos.

Cuando asumió el cargo en 2018, pocos imaginaban que el exdefensor nacido en Pujato terminaría construyendo un equipo que recuperó el protagonismo internacional. Con cuatro títulos, una identidad de juego consolidada y una generación que volvió a ilusionar a los argentinos, Scaloni llegará al centenario de partidos en plena disputa del Mundial 2026.

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Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil se enfrenten en el Mundial 2026

Brasil ganó este lunes ante Japón y accedió a los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarelha espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega, en una llave en la que también está Argentina. Cuándo podrían cruzarse.

La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J luego de lograr un puntaje perfecto. La Canarinha comenzó la etapa de eliminación directa con un sufrido triunfo ante los asiáticos por 2 a 1. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.

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Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: día, horario, dónde se juega, estadio y TV

La Selección argentina afrontará este viernes 3 de julio su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026, cuando se mida ante Cabo Verde por los 16avos de final. El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título.

Después de completar una fase de grupos perfecta, con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, la "Albiceleste" llega como una de las candidatas al título. Enfrente estará una selección que se convirtió en la gran sorpresa del campeonato y que intentará seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

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Los números de Cabo Verde en el Mundial 2026: así juega la revelación de la Copa y rival de Argentina

Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.

La selección africana fue la gran revelación del torneo: logró avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria tras empatar sus tres partidos del Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita.

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FIFA publicó su ranking de arqueros: Vozinha, de Cabo Verde, está entre los mejores

La FIFA actualizó sus Power Rankings del Mundial 2026 y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Vozinha, arquero de Cabo Verde.

El capitán apareció entre los mejores rendimientos de la Copa del Mundo gracias a su desempeño durante la fase de grupos, en la que fue determinante para que su equipo consiguiera una clasificación histórica a los 16avos de final.

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Mauricio Pochettino fue tajante tras el triunfo de EEUU: "Soy 200% argentino"

Mauricio Pochettino condujo a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, pero la clasificación quedó en un segundo plano durante la conferencia de prensa. El entrenador nacido en Santa Fe sorprendió a todos al reafirmar su identidad argentina con una frase contundente:Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”.

El técnico fue consultado sobre si el recorrido al frente del seleccionado estadounidense lo hacía sentir parte del país que representa en el Mundial. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con firmeza y explicó que su compromiso con el proyecto deportivo no modifica el vínculo con su lugar de origen. Pochettino dejó en claro que una cosa es su trabajo y otra muy distinta su identidad.

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Cabo Verde, la revelación del 1% que busca el golpe histórico ante Argentina en el Mundial 2026

Por Gabriel Matera

Cuando comenzaron a circular las primeras proyecciones del Mundial 2026, Cabo Verde aparecía con apenas un 1% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Era, para casi todos, una selección destinada a cumplir el papel de invitada en su primera participación en una Copa del Mundo. Pero el fútbol suele desafiar la lógica, como ocurrió día atrás con Paraguay cuando eliminó a Alemania. Y ahora, después de convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo, el pequeño archipiélago africano se prepara para enfrentar a la Selección argentina de Lionel Messi en un duelo que, inevitablemente, remite a la vieja metáfora de David contra Goliat. Aunque los caboverdianos prefieren contar otra historia.

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Cabo Verde, la isla que desafió la lógica y se convirtió en la gran sorpresa del Mundial 2026

Por Martina Duce

Hubo un tiempo en que Cabo Verde aparecía apenas como una línea perdida en el mapa del fútbol africano. Era un equipo de un país pequeño, nacido en un archipiélago de poco más de 500.000 habitantes, sin tradición mundialista y lejos de los grandes escenarios donde históricamente se escribieron las grandes historias del fútbol.

Pero el Mundial 2026 terminó de cambiar esa percepción. Tras un debut histórico con empate ante España y otro punto valioso frente a Uruguay, Cabo Verde dio el paso definitivo: clasificó a los 16avos de final de la Copa del Mundo, consolidando un proceso que lleva años de trabajo silencioso y planificación, y confirmando que vino a la Copa del Mundo con una identidad definida, una estructura consolidada y un grupo de futbolistas preparados para competir.

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Video: Messi se rió a carcajadas al ver lo que la seguridad encontró en la valija del Cuti Romero

Lionel Messi protagonizó un momento de distensión y risas junto a la Selección argentina en la previa del partido por los 16avos de final del Mundial 2026, luego de que la seguridad del aeropuerto en Miami detectara un objeto inesperado en la valija de Cristian “Cuti” Romero.

Todo ocurrió durante el control de equipaje de la delegación argentina, cuando una de las agentes de seguridad observó algo llamativo en el escáner de la valija del defensor del Tottenham. Ante la duda, decidió abrirla para revisar su contenido en detalle.

Al inspeccionar el equipaje, la seguridad encontró un gran encendedor de chispa, lo que generó sorpresa entre los presentes y provocó la reacción inmediata de Messi, que estalló de risa junto al resto del plantel, en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina: qué canal transmite cada partido y cómo seguir a la Selección

La Selección argentina se enfrentará a Jordania el viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Selección argentina se enfrentará a Jordania el viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 y se enfrentará con Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido definirá un lugar en los octavos, donde espera el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

La transmisión estará repartida entre señales abiertas, canales deportivos y servicios de streaming, aunque habrá una única plataforma que contará con la totalidad del torneo. A continuación, conocé los detalles.

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Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Con los primeros cruces de 16avos ya disputados, Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan en lo más alto de la tabla de goleadores con seis tantos cada uno.

A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y buscará ampliar su cuenta cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final. Del otro lado, Mbappé también sigue en carrera luego de que Francia goleara a Suecia y avanzara a la siguiente instancia, donde se medirá con Paraguay.

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Lionel Scaloni define este jueves el once titular ante Cabo Verde: cuáles son las incógnitas

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa este jueves a las 15.45 hora argentina.

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa este jueves a las 15.45 hora argentina.

Comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya empieza a diagramar el equipo que enfrentará este viernes a las 19a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium. La principal duda del cuerpo técnico era Cristian Romero, que se recuperaba del golpe sufrido en fase de grupos contra Austria, pero esta semana ya completó los tres entrenamientos a la par del grupo y podría volver como titular en la zaga central.

Este miércoles, el plantel partió rumbo a Miami. A las 15:45 hora argentina del jueves Scaloni hablará en conferencia de prensa junto a un jugador y luego de eso comenzará el último entrenamiento antes del partido del viernes en el predio Florida Blue de Inter Miami. Esa práctica será clave para que el cuerpo técnico defina el equipo titular que formará ante Cabo Verde.

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