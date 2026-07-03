Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes de julio en el Mundial 2026

Banderazo en Miami: miles de hinchas argentinos coparon las calles en la previa del duelo con Cabo Verde

La Selección argentina volverá a contar con un imponente respaldo en las tribunas del Hard Rock Stadium. En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en distintos puntos de Miami, con registros audiovisuales que se viralizaron.

Inicialmente, la hinchada argentina se convocó para dos banderazos: el primero fue a las 13 y el segundo, el más prometedor, comenzó a las 18. El punto de encuentro estuvo en la calle 73 y avenida Collins, una zona emblemática frente a un local de churros marplatenses. Se esperaban alrededor de 30 mil argentinos, una cifra que no contempla a los oriundos del país que ya residen en la ciudad, que son 80 mil.

Ciro en el banderazo de Miami pic.twitter.com/2dcv1vOF1R — Nico García (@nicoegarcia24) July 2, 2026

Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde los fanáticos comenzaron a concentrarse en las playas y otros sectores de la ciudad con banderas, camisetas, bombos y canciones para alentar al equipo de Lionel Scaloni, lo que generó un clima de fiesta con imágenes que rápidamente se replicaron en las redes sociales.

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