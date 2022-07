Alarma en EEUU por ameba "comecerebros": un hombre está en terapia intensiva

ameba comecerebros.jpg Ameba "comecerebros". Mundo Geo

La playa en el Parque Estatal Lake of Three Fires estará cerrada temporalmente para los nadadores, aseguró el Departamento de Salud Pública de Iowa: "Es una respuesta de precaución a una infección confirmada de Naegleria fowleri en un residente de Missouri con exposición potencial reciente mientras nadaba en la playa".

El organismo de salud está trabajando para analizar el agua del lago y "confirmar la presencia de Naegleria fowleri", que llevará varios días, según un comunicado oficial. También aseguraron que no se están investigando casos sospechosos adicionales en Missouri o Iowa.

En tanto, el Departamento de Salud aclaró que -aunque la infección no es común- desde 1962 se registraron 154 casos y el 97% no sobreviven porque no existe un tratamiento certificado para combatirla. Los medios locales informaron que la persona de Missouri se mantiene en terapia intensiva desde su ingreso al hospital.

Cómo se produce la infección

La Naegleria fowleri causa infección cuando el agua con la ameba entra al cuerpo a través de la nariz. Aquello generalmente ocurre cuando las personas van a nadar o a bucear en lugares de agua dulce templada, como lagos y ríos. La ameba sube de la nariz al cerebro, donde destruye el tejido cerebral.

Cuáles son los síntomas de la infección

Causa meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una infección cerebral que provoca la destrucción del tejido cerebral. En sus primeras etapas, los síntomas de la MAP pueden ser similares a los de la meningitis bacteriana. Los primeros síntomas de la MAP aparecen unos 5 días (entre 1 a 7 días) después de contraer la infección y pueden incluir:

Dolor de cabeza.

Sensibilidad a la luz.

Fiebre.

Náuseas o vómitos.

Rigidez en el cuello.

Confusión.

Falta de atención.

Pérdida del equilibrio.

Convulsiones.

Alucinaciones.

Después de la aparición de los síntomas, la enfermedad evoluciona rápidamente y suele causar la muerte en unos 5 días (entre 1 a 12 días).

Dónde se encuentra

Cuerpos de agua dulce templada, como lagos o ríos .

. Aguas geotermales (naturalmente calientes), como los manantiales de aguas termales .

. Aguas residuales templadas vertidas por plantas industriales.

templadas vertidas por plantas industriales. Fuentes de agua potable geotermal (naturalmente caliente).

(naturalmente caliente). Piscinas mal mantenidas , con agua clorada al mínimo o no tratadas con cloro.

, con agua clorada al mínimo o no tratadas con cloro. Calentadores de agua.

La Naegleria fowleri crece mejor a temperaturas altas hasta los 46°C y puede sobrevivir por periodos cortos a temperaturas más altas.