Donald Trump volvió a presionar a la Fed para que baje las tasas tras celebrar el dato de empleo + Agregar ámbito en









Con el aval de los datos de empleo, Trump renovó sus embates contra la conducción de la Fed y advirtió con aplicar represalias comerciales si el organismo no flexibiliza el costo del dinero. Los detalles, en la nota.

Trump presiona a la Fed: El presidente de EEUU exigió bajar las tasas de interés tras cifras de empleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes las "excelentes cifras de empleo" de agosto y exigió a la Reserva Federal (Fed) que baje los tipos de interés en su reunión en las próximas semanas, bajo amenaza de cortar el comercio con los países que mantienen un superávit con Washington.

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Tras conocerse la creación de 162.000 puestos de trabajo, cifra que superó el consenso de los analistas, Trump ponderó el dinamismo del mercado laboral como argumento central para sostener que la economía estadounidense mantiene su solvencia y capacidad de pago.

"¡Bajen las tasas o dejaré de comerciar con países con los que tenemos déficit", escribió el mandatario en red Truth Social. El magnate republicano defendió que ser "un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos".

El primer mandatario de EEUU advirtió: "¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los viejos tiempos. Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!".

Amenaza comercial: Advirtió que cortará el comercio con países con superávit si no bajan las tasas. White House Críticas a la Corte y la Reserva Federal Trump reiteró sus críticas a la "ridícula y costosa" decisión de la Corte Suprema, que en febrero desmanteló la estructura arancelaria desplegada en el marco del conflicto comercial librado desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025.

Sin embargo, subrayó que en su veredicto la Corte Suprema "reconoció firmemente que el Presidente tiene el derecho absoluto" de decidir con quien comercia la mayor economía del mundo. "¡Es mejor que los aranceles! La Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe actuar con inteligencia: ¡Que sean patriotas por una vez!", expresó al referirse al flamante titular del organismo, Kevin Warsh. Cabe precisar que una crítica que se le realizó con frecuencia a Warsh, fue la cercanía con Trump. La Fed congeló las tasas en la banda del 3,5% al 3,75% a fines de julio en la segunda reunión liderada por Warsh. Foto: White House La Fed congeló las tasas en la banda del 3,5% al 3,75% a fines de julio en la segunda reunión liderada por Warsh, quien vuelve a quedar bajo la mira de Trump rumbo a la cumbre del 15 y 16 de septiembre. "Las tasas de interés elevadas colocan a EEUU en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!", advirtió Trump en su mensaje.