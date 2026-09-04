Donald Trump le pedirá a Europa un reembolso por la ayuda de EEUU a Ucrania + Agregar ámbito en









El mandatario denunció que se entregaron "cientos de miles de millones de dólares gratis". No especificó qué países consideraba para el pago y también incluyó a la OTAN como otra entidad que recibió el dinero de Washington.

"Pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump en su red social.

El presidente estadounidense Donald Trump adelantó que su país le pedirá a los países europeos un reembolso de la ayuda proporcionada a Ucrania. La suma corresponde al gobierno de su predecesor, Joe Biden, y la demanda responde a una intención del republicano de que en el continente asuma una mayor parte del coste del apoyo occidental en la guerra con Rusia, comenzada en febrero de 2022.

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"Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis, que Europa habría pagado si se lo hubieran pedido, pero pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump este jueves en su plataforma Truth Social.

Donald Trump le pedirá a Europa un reembolso de la ayuda de EEUU a Ucrania En su mensaje, no especificó qué países consideraba para el pago, a su vez que rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán. "Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de calibre medio y alto", escribió, y añadió que las municiones se están produciendo a "niveles nunca antes vistos".

Trump refirió que su país acumula reservas y se prepara para contingencias, por lo que había suspendido temporalmente las ventas de armas al exterior. "Las [municiones] las reservamos para nosotros, Estados Unidos, en lugar de venderlas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar", indicó.

"Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis", sentenció el republicano. Alerta nuclear en Ucrania: Zaporiyia lleva más de una semana sin electricidad, advirtió la OIEA La central nuclear de Zaporiyia permanece desde hace más de una semana sin suministro eléctrico externo y depende de generadores diésel de emergencia, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La planta necesita energía para mantener refrigerados sus seis reactores, que permanecen fuera de servicio desde 2022.

El organismo de vigilancia nuclear de la ONU señaló que la reserva de diésel disponible alcanza para unos 10 días, mientras intenta garantizar el abastecimiento necesario para sostener los sistemas de seguridad. La central no recibía combustible desde una instalación de almacenamiento externo desde hacía aproximadamente seis meses. Sin embargo, el jueves y el viernes la planta recibió nuevas provisiones de diésel desde otra ubicación situada fuera de sus instalaciones, lo que permitió reforzar temporalmente las reservas. Para el OIEA, contar con combustible suficiente resulta indispensable mientras continúe interrumpido el suministro habitual.