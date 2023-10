Alberto Fernández se reunió con los familiares de los argentinos secuestrados en Israel

Fernández afirmó que está "muy involucrado" en intentar "encontrar caminos" para liberar a los argentinos secuestrados aunque reconoció que "es una cosa muy compleja", porque muchos de sus familiares están en manos de terroristas que no se sabe quién son , por lo cual no se tiene el más mínimo diálogo con ellos.

Más adelante, reveló que se contactaron con la Autoridad Palestina en Cisjordania, pero le contestaron que no tienen "ningún vinculo" con Hamas. "En la Franja de Gaza Argentina no tiene ningún contacto, no tenemos ninguna representación diplomática", explicó.