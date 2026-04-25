EEUU habilitó que Venezuela le pague a la defensa de Nicolás Maduro

Se trata de una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Así, la gestión venezolana podrá abonar con fondos estatales, luego de modificar una serie de sanciones que regían hasta el momento.

Archivo. Ni Maduro ni su esposa podían permitirse pagar a sus abogados por su cuenta por lo que el gobierno venezolano está dispuesto a sufragar sus honorarios.

EEUU permitirá que Venezuela pague los honorarios de la defensa del expresidente Nicolás Maduro en el caso de tráfico de drogas que lo tiene cumpliendo una detención en Nueva York , tras su su captura en enero de este año. Se trata de una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que la gestión venezolana pueda abonar con fondos estatales, luego de modificar una serie de sanciones que regían hasta entonces.

El texto está firmado por el fiscal Jay Clayton con fecha 24 de abril de 2026 y está dirigido al juez Alvin K. Hellerstein , quien lleva el caso. Así, "las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones" , indicó un documento oficial.

Maduro (63) permanece junto a su esposa Cilia Flores (69) encarcelado en Brooklyn, tras enfrentarse a cargos penales que incluyen conspiración para el narcoterrorismo. Si bien se declararon inocentes, permanecen encerrados a la espera del juicio. Su defensa, bajo la representación del abogado Barry Pollack , solicitó en febrero al juez Hellerstein que desestimara el caso porque las sanciones de EEUU impedían al gobierno venezolano pagar sus honorarios legales.

Pollack sostuvo que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de EEUU a contar con el abogado de su elección. Así, ni Maduro ni Flores pueden permitirse pagar a sus abogados por su cuenta por lo que el gobierno venezolano está dispuesto a sufragar sus honorarios, según declararon sus abogados.

Todos los acusados en procesos penales en EEUU tienen derechos constitucionales, independientemente de si son ciudadanos estadounidenses. Por su parte, Hellerstein declaró en una vista judicial celebrada el 26 de marzo que no tenía intención de desestimar el caso, pero se mostró escéptico respecto a que la administración Trump estuviera justificado al bloquear los pagos.

nicolas maduro Pollack sostuvo que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de EEUU a contar con el abogado de su elección. Matias Delacroix / Associated Press

El fiscal Kyle Wirshba afirmó ante el tribunal que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basaban en intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior. Además, agregó que Hellerstein no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones porque en este caso el encargado de la política exterior es el Poder Ejecutivo, no el Judicial.

Cómo es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York a cuatro meses de su captura

Nicolás Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde atraviesa jornadas marcadas por el insomnio, la lectura constante y episodios de gritos durante la noche, en una celda compartida dentro de la unidad 4 Norte.

Un informe describe condiciones de detención con literas sin almohadas, espacios reducidos y una rutina básica en la que las comidas se distribuyen en carros dentro del pabellón. También existe un área destinada a la comunicación con abogados, dentro de un régimen de contacto limitado con el exterior.

La información fue reconstruida a partir de una entrevista publicada por The New Yorker al rapero Tekashi 6ix9ine, quien también estuvo detenido en el mismo establecimiento. En su testimonio, relató que Maduro llegó a ubicarse a apenas 60 centímetros de distancia dentro del pabellón y que utilizaba la ducha de mayor tamaño debido a su estatura. También afirmó que, al momento de su llegada, “olía fatal”.