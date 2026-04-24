Ucrania acelera su ingreso a la Unión Europea tras destrabar un préstamo clave tras la caída de Viktor Orbán en Hungría + Seguir en









Con el respaldo de los líderes europeos, Kiev logró desbloquear un financiamiento millonario y se prepara para iniciar la primera ronda formal de adhesión, en medio de la guerra y un nuevo escenario político en la UE.

La apertura de los “clusters” marcará el ritmo de las reformas que deberá cumplir Ucrania antes de convertirse en Estado miembro del bloque europeo.

Ucrania dio "dos pasos muy importantes" esta semana para ingresar finalmente a la Unión Europea (UE). En medio de la guerra con Rusia y el distanciamiento de EEUU de Europa, Kiev ve cada vez más cerca su ingreso al organismo europeo.

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Los dos principales motivos están conectados. A raíz de la anunciada caída de Viktor Orbán en Hungría -aliado ruso y considerado la "oveja negra" del organismo- finalmente se destrabó un préstamo de más de u$s90.000 millones para el país gobernado por Volodimir Zelenski.

Los miembros de la UE se reunieron esta semana en Chipre -para entre otras cosas-, aprobar el préstamo. Allí, el secretario de la Comisión Europea Antonio Costa, acompañado del presidente Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, festejó la resolución y dijo que se han dado "dos pasos muy importantes para lograr una paz duradera Ucrania", además de, subrayar que es el momento de acelerar "y preparar el siguiente paso". Y "el siguiente paso es iniciar la primera ronda de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea". Por su parte, Zelenski, remarcó que Ucrania hablará "con los líderes de Europa también sobre la apertura de clusters para Ucrania".

Qué son los “clusters” para entrar a la Unión Europea En el proceso de adhesión a la UE, los llamados “clusters” son bloques temáticos que agrupan distintos capítulos de negociación. En lugar de analizar cada área por separado, Bruselas organiza las reformas en paquetes que abarcan ¿cuestiones institucionales, políticas y económicas, con el objetivo de evaluar de manera más integral el grado de preparación de un país candidato.

Estos clusters incluyen exigencias concretas que el país debe cumplir antes de avanzar en el proceso. “Estas van desde garantías en torno al Estado de derecho a reformas económicas que permitan al país candidato estar listo para entrar en el mercado interior”, como se estipula en su preámbulo. Es decir, funcionan como una hoja de ruta que marca no solo qué cambios deben hacerse, sino también en qué etapa del camino hacia la integración europea se encuentra. En este contexto, el primer ministro holandés, Rob Jetten, declaró sobre la situación de Kiev y advirtió que su intención es que haya un nuevo Estado Miembro, aunque llevará tiempo. "Hay un futuro para Ucrania en la familia europea ( ... ) pero es demasiado pronto para fijar una fecha de acceso". También subrayó que "una membresía plena solo se puede dar cuando se cumplen todos los criterios", es decir, los 35 clusters.