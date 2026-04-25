Mundial 2026: cuánto pesa la Copa del Mundo y otros datos que seguramente no conocías

La copa más codiciada por todo el mundo del fútbol tiene varios detalles que solo conocen los afortunados que llegaron a ganarla.

Los detalles del trofeo más buscado por el mundo del fútbol.

El trofeo de la Copa del Mundo es uno de los símbolos más reconocidos del fútbol . Cada cuatro años, este certamen concentra la atención de millones de personas alrededor del planeta, pero más allá de su valor deportivo, posee características concretas que solo conocen quienes lo levantaron y quienes lo harán tras la final del Mundial 2026.

Detrás de esa masa de oro existen datos específicos sobre peso, medidas y materiales que explican por qué es una de las piezas más codiciadas del deporte. No es solo un trofeo más: es un objeto diseñado con precisión que arrastra una historia que atraviesa distintas etapas.

Por cuestiones de seguridad, el trofeo ya no queda de manera permanente en la federación ganadora del certamen.

La Copa del Mundo pesa 6,175 kilogramos . Es un dato que suele sorprender, porque a simple vista no transmite esa sensación de peso durante las premiaciones o en imágenes.

Ese número impacta directamente en uno de los momentos más icónicos del torneo. Cuando el capitán del equipo campeón levanta el trofeo, sostiene más de seis kilos en alto; una escena que se repetirá este 19 de julio en New Jersey , cuando se conozca al ganador del Mundial 2026.

Medidas y material del trofeo más ansiado

La Copa del Mundo mide 36,8 centímetros de altura y está fabricada en oro de 18 quilates. No es completamente maciza, pero su composición le otorga una densidad alta que explica su peso. La base está formada por dos capas de malaquita, una piedra verde que contrasta con el dorado. Ese detalle integra el diseño original que se mantiene desde su creación en la década del 70.

El cuerpo representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta. Esa forma busca simbolizar el alcance global del fútbol, pensado para ser reconocible incluso sin contexto.

Copa del Mundo Marcelo Endelli/Getty Images La Copa que levantó la Selección Argentina no se quedó en la AFA, debido al nuevo reglamento. Marcelo Endelli/Getty Images

Los dos trofeos: la historia del Trofeo Jules Rimet y la Copa del Mundo

Antes de la actual, el Mundial entregaba el Trofeo Jules Rimet, utilizado desde 1930 hasta 1970. Su diseño era distinto, con una figura alada que sostenía una copa, y estaba asociado a una regla que definió su destino.

El reglamento establecía que el primer país en ganar tres Mundiales conservaría el trofeo de forma definitiva. Brasil alcanzó ese logro en 1970 y se quedó con la Jules Rimet, lo que obligó a crear una nueva pieza para las ediciones siguientes.

Desde 1974 se utiliza el trofeo actual, que ya no se entrega de forma permanente. Permanece bajo custodia de la FIFA y los campeones reciben una réplica, lo que marca una diferencia clara con el sistema anterior.

La historia de la Jules Rimet tuvo un cierre distinto. Después de quedar en manos de Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol exhibía el trofeo como una pieza histórica, pero en 1983 lo robaron en Río de Janeiro y nunca se recuperó.

Con el tiempo, la hipótesis más popular fue que fundieron el trofeo para vender el oro. Ese episodio marcó el final de la copa original y cerró definitivamente su recorrido dentro de la historia del fútbol.