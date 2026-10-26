André Janones, el estratega digital de Lula, comparó la campaña con Lionel Messi y la Selección argentina + Agregar ámbito en









El diputado impulsó una red de militantes para difundir mensajes favorables al mandatario y contrarrestar la desinformación de la ultraderecha durante la campaña electoral.

“Correremos por usted”: la promesa del aliado de Lula que organizó a sus seguidores en redes sociales.

André Janones se convirtió en una de las figuras de la campaña digital de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y comparó el trabajo de los militantes en las redes sociales con el apoyo de la Selección argentina a Lionel Messi. El diputado creó el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que superó los 10 millones de seguidores y funcionó como una herramienta para organizar a los simpatizantes del presidente, difundir mensajes y responder a las noticias falsas impulsadas por la ultraderecha.

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La iniciativa tomó fuerza después de la primera vuelta electoral, cuando Lula quedó por detrás de Flávio Bolsonaro. A partir de ese resultado, Janones impulsó una estrategia para ampliar la presencia del oficialismo en internet y movilizar a sus seguidores durante la recta final de la campaña.

El canal no se limitaba a compartir información. Desde allí se proponían acciones concretas para que los participantes difundieran videos, promovieran etiquetas y amplificaran los mensajes favorables a Lula en distintas plataformas. La intención era disputar el espacio digital a los sectores de derecha y contrarrestar las versiones falsas que circulaban durante la campaña.

Janones comparó la campaña digital de Lula con el apoyo de la Selección argentina a Messi Janones describió el compromiso de sus seguidores con una comparación futbolística que involucró a la Selección argentina y a Lionel Messi. “Hicimos con Lula como la selección de Argentina con Messi. Nosotros correremos por usted en las redes sociales”, afirmó, al explicar el papel que asumieron los militantes en internet.

El crecimiento del canal convirtió al diputado en uno de los principales referentes de la estrategia digital del oficialismo. Su trabajo también recibió el reconocimiento público de Lula, quien agradeció su participación durante el discurso de victoria y lo llamó “nuestro general”.

El resultado electoral puso en primer plano el peso de la organización en las redes sociales dentro de las campañas políticas brasileñas. La experiencia del “Ejército de Lula” mostró cómo un canal de mensajería puede servir para coordinar a millones de simpatizantes y extender la circulación de contenidos en una contienda marcada por la disputa de información en internet.