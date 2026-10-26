Brasil más barato tras la victoria de Lula: precios de paquetes, comidas y alojamiento

La cotización del real bajó 7,3% y permite ahorrar hasta $48.300 en consumos durante una semana. Los paquetes a Río de Janeiro parten de valores cercanos a $942.000 por persona.

La caída del real puede abaratar parte de los gastos cotidianos de los argentinos que elijan Brasil para sus próximas vacaciones.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una fuerte depreciación del real frente al dólar. La moneda brasileña abarató cerca de un 7% el costo de adquirir reales para financiar los gastos cotidianos del viaje, por lo que el país vecino vuelve a ser una opción conveniente para los argentinos en el próximo verano.

Según las cotizaciones del Banco Nación, el real pasó de $317 para la venta el viernes 23 de octubre a $294 este lunes 26 , una reducción del 7,3%. La diferencia impacta especialmente en los turistas que todavía no compraron moneda brasileña y deberán afrontar gastos en restaurantes, supermercados, transporte y servicios turísticos para esta temporada.

La modificación del tipo de cambio encuentra además a Brasil en medio de otro año de fuerte presencia argentina. Entre enero y agosto, 2.244.297 argentinos viajaron al país vecino , según datos del Ministerio de Turismo de Brasil. Representaron alrededor del 49% del turismo internacional recibido por el país durante ese período y más de la mitad, un 53%, ingresó por vía aérea.

El crecimiento también se trasladó hacia destinos que tradicionalmente tenían una participación menor. Las visitas argentinas al Nordeste brasileño aumentaron 69% y la oferta de vuelos hacia esa región avanzó 9,5%, mientras que la cantidad total de conexiones aéreas entre ambos países continuó ampliándose.

Dentro del movimiento turístico que concentra a los argentinos aparecen: Río de Janeiro, Santa Catarina, San Pablo, Bahía y Pernambuco, entre los principales estados receptores. Los primeros dos concentran el turismo de playa, aunque con perfiles diferentes: Río combina destinos como Copacabana, Ipanema y Búzios , mientras que Santa Catarina reúne localidades como Florianópolis, Bombinhas y Balneário Camboriú , especialmente visitadas por quienes viajan en auto.

En cuanto a precios, los relevamientos de Turismocity y Despegar muestran paquetes desde Buenos Aires a Río de Janeiro con valores de referencia de entre u$s454 y u$s594 por persona, mientras que para Florianópolis aparecen alternativas desde u$s496 hasta u$s528. Las tarifas dependen de las fechas, la cantidad de noches y los servicios incluidos, por lo que no necesariamente corresponden a paquetes equivalentes.

San Pablo, por su parte, mantiene su importancia como centro de conexiones aéreas, turismo urbano y de negocios, con paquetes de referencia desde u$s490. Más al norte, Bahía y Pernambuco vienen ganando participación entre los viajeros argentinos. Según datos de Embratur, el Ministerio de Turismo de Brasil y la Policía Federal, las llegadas de turistas argentinos por vía aérea al Nordeste brasileño crecieron 69,64% interanual entre enero y julio de 2026, hasta alcanzar los 158.621 visitantes. En paralelo, la agencia brasileña proyecta un incremento del 9,52% en la cantidad de vuelos hacia esa región durante 2026, en comparación con el año anterior.

En Pernambuco, los argentinos representaron más de la mitad de los turistas extranjeros registrados durante enero, con 8.915 visitantes, cuatro veces más que en el mismo mes del año anterior. Recife y Porto de Galinhas se encuentran entre sus principales destinos, mientras que Salvador y Porto Seguro concentran parte del movimiento turístico de Bahía. Los paquetes relevados hacia Recife y Salvador parten de valores aproximados de u$s508 y u$s564 por persona, respectivamente, aunque las condiciones varían según la fecha de viaje.

Cuánto cuesta viajar una semana a Brasil

Los pasajes y el alojamiento continúan representando buena parte del presupuesto, pero la diferencia cambiaria se hace más visible al calcular cuánto dinero necesita un turista para afrontar los gastos diarios una vez que se llega a destino.

Como referencia, según la página argentina, Brasil Turisimo, un almuerzo en un restaurante económico ronda los 45 reales, equivalentes a $13.230, mientras que una comida por kilo puede comenzar en 25 reales ($7.350) y una cerveza en un bar cuesta alrededor de 15 reales ($4.410). En las playas de Río, el alquiler de una silla y una sombrilla puede ubicarse entre 20 y 40 reales, es decir, entre $5.880 y $11.760 al tipo de cambio actual.

El impacto también aparece en los presupuestos más amplios. Con la cotización del Banco Nación de este lunes, 100 reales equivalen a $29.400, frente a los $31.700 que eran necesarios antes del balotaje. De esta manera, un turista que destine 2.000 reales a comidas, traslados, excursiones y otros gastos durante su estadía necesitaría hoy $588.000, contra los $634.000 del viernes. La diferencia representa un ahorro potencial de $46.000 solamente por el movimiento cambiario.

Para dimensionar el costo completo de las vacaciones, un turista que elija Río de Janeiro durante siete noches puede tomar como referencia un paquete con vuelo, hotel y asistencia al viajero de aproximadamente $942.146 por persona, según uno de los valores relevados para diciembre.

A ese monto deberá sumarle los gastos cotidianos. Con un presupuesto moderado de entre 200 y 300 reales diarios, una semana representa entre 1.400 y 2.100 adicionales, equivalentes a $411.600 y $617.400, respectivamente, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.

De esta manera, una semana de vacaciones en Río de Janeiro puede demandar entre $1,35 millones y $1,56 millones por persona, incluyendo pasajes, alojamiento, asistencia al viajero y consumos diarios. El cálculo es orientativo y no contempla compras importantes, excursiones ni gastos extraordinarios. También puede variar según la temporada, la categoría del hotel y las condiciones de contratación.

La diferencia con el escenario previo a las elecciones permite dimensionar el beneficio. Con el real a $317, esos mismos gastos diarios para una semana representaban entre $443.800 y $665.700. A la cotización actual, el ahorro oscila entre $32.200 y $48.300 por persona, sin necesidad de modificar el presupuesto previsto en moneda brasileña.

De cara al verano, la principal incógnita será cuánto tiempo se mantendrá esta diferencia cambiaria y si los precios locales acompañarán el movimiento de la moneda. Por ahora, el mayor beneficio para los argentinos no está necesariamente en cuánto cuesta llegar a Brasil, sino en cuánto dinero necesitan para disfrutar de sus vacaciones una vez que están allí.