Andy Burnham ultima detalles sobre su próximo gabinete que anunciará el lunes

El sucesor de Keir Starmer busca "construir una nueva política de forma urgente". Al respecto, espera una reunión con el Rey Carlos III como parte del proceso.

"Trabajaré para construir una nueva política. El país la necesita urgentemente", sostuvo Burnham de cara a presentar a su gabinete.

El exalcalde de Manchester, reciente líder del partido laborista y futuro primer ministro de Reino Unido , Andy Burnham anunció que se encuentra ultimando detalles sobre la conformación de su gabinete y anunciará su composición el próximo lunes.

Lo expresó a los medios de comunicación en Gravesend , luego de asistir a un mitin. Al ser consultado sobre por qué aún no anunció quiénes formarán parte de su gobierno, Burnham respondió que sería "un tanto prematuro" y que "eso se hace cuando uno asume el cargo".

En este sentido, sostuvo que anunciar una remodelación del gabinete antes de asumir el cargo "causaría el caos" y agregó que "la decisión se tomará muy pronto y se hará de la forma habitual". También hizo referencia a que hubo "mucha especulación" y que el país no "quiere oír hablar de toda esa obsesión" ni de "quién sube y quién baja".

Al ser preguntado sobre si ya había tomado la decisión, Burnham respondió: "Estoy ultimando esos detalles y llegaré a mis conclusiones muy pronto; lo anunciaré el lunes". Se espera que el nuevo líder sea proclamado oficialmente como primer ministro de Reino Unido el próximo lunes 20 de julio, tras una reunión del actual premier y el rey Carlos III , a quien deberá presentar formalmente su dimisión. Poco después, el monarca sostendrá un encuentro con el nuevo líder laborista para pedirle la formación de un nuevo gobierno.

"Trabajaré para construir una nueva política. El país la necesita urgentemente. ¿Cómo pueden los políticos culpar a los demás cuando el nivel de vida está bajando y la política en general no les beneficia? Eso los enfurece y los desmotiva", agregó.

Se espera que el nuevo líder sea proclamado oficialmente como primer ministro de Reino Unido el próximo lunes 20 de julio.

El mensaje del Reino Unido por la bandera de la Selección: "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son"

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra no solo generó repercusiones deportivas. La celebración de los futbolistas con una bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas provocó una dura reacción del gobierno británico, que respondió con un mensaje político y reclamó la intervención de la FIFA.

Desde Downing Street, sede de la residencia y las oficinas del primer ministro Keir Starmer, un portavoz reiteró la posición del Reino Unido sobre el archipiélago y dejó una frase que rápidamente se viralizó. "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Islas Malvinas sin duda lo son", sostuvo el Ejecutivo británico, según informó la BBC.

El portavoz del primer ministro afirmó que la postura del Reino Unido respecto de las islas "no ha cambiado" y remarcó que el principio de autodeterminación corresponde a los habitantes del archipiélago. "Nuestra postura no ha cambiado. La autodeterminación recae en los isleños y nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará", expresó.