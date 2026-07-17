El invento que resiste inundaciones y bombardeos: cómo es la cápsula de supervivencia furor en Europa + Agregar ámbito en









El aumento de los desastres naturales y las situaciones de emergencia despertó el interés por nuevas alternativas de protección.

Las cápsulas de supervivencia buscan combinar protección y facilidad de traslado. Momentum Technologies

La posibilidad de enfrentar inundaciones, incendios o emergencias que dejen a una zona sin servicios básicos llevó a millones de personas a buscar nuevas formas de protección. En los últimos años, los búnkeres y otros sistemas de supervivencia comenzaron a despertar mayor interés entre quienes buscan estar preparados ante escenarios de riesgo.

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En ese contexto apareció LifePods, una cápsula de supervivencia desarrollada por la startup francesa Momentum Technologies. El invento funciona como un refugio móvil pensado para proteger a sus ocupantes ante distintos escenarios y cuenta con dos versiones diseñadas para responder a amenazas específicas.

La cápsula LifePods fue diseñada para ofrecer protección ante distintos escenarios de emergencia. Momentum Technologies De qué tratan estos refugios móviles Las LifePods son cápsulas de supervivencia diseñadas para utilizarse como refugios de emergencia. A diferencia de los búnkeres, estas estructuras pueden trasladarse y desplegarse en distintos lugares, ya que fueron creadas para ser transportadas en contenedores estándar.

El desarrollo cuenta con dos modelos principales: la B-01, una cápsula terrestre para dos personas pensada para resistir impactos, explosiones e incendios, y la W-01, una versión flotante preparada para escenarios como inundaciones, tsunamis o inmersiones.

La propuesta busca ofrecer una alternativa para situaciones en las que las viviendas u otros espacios habituales no son suficientes. Por eso, además de poder trasladarse, las cápsulas fueron diseñadas para adaptarse a distintos tipos de emergencias.

Las características y funciones claves de este invento La B-01 fue desarrollada con varias capas de protección que combinan materiales resistentes y sistemas de aislamiento. Su diseño reúne en un solo espacio protección frente a impactos, incendios y condiciones climáticas extremas. Los materiales utilizados en su estructura fueron sometidos a pruebas de resistencia balística frente a distintos tipos de proyectiles. Sin embargo, la cápsula completa todavía debe completar sus pruebas de validación, por lo que estos resultados corresponden a los materiales utilizados y no al modelo final terminado. La W-01 tiene un diseño pensado para enfrentar situaciones relacionadas con el agua. Su estructura le permite mantenerse a flote sin utilizar motores ni sistemas mecánicos complejos, una característica que apunta a responder ante inundaciones, tsunamis o inmersiones. Esta versión tiene capacidad para hasta cuatro adultos y cuatro niños. En cuanto al precio, la W-01 tiene un valor estimado de entre u$s37.800 y u$s43.200, mientras que la B-01 cuesta alrededor de u$s31.300. Los tiempos de entrega dependerán del avance de producción y la disponibilidad de cada modelo.

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