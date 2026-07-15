Reino Unido impondrá un toque de queda en redes sociales para adolescentes de 16 y 17 años

El objetivo es reducir el impacto negativo sobre el descanso, la salud mental y el rendimiento académico. La medida será implementada para los horarios nocturnos.

El gobierno del Reino Unido avanzó con una nueva batería de medidas para regular el uso de las redes sociales entre los adolescentes. Entre las principales novedades figura la implementación de un toque de queda nocturno para los jóvenes de 16 y 17 años , quienes tendrán restringido el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana.

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La iniciativa complementará el proyecto que busca prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años y apunta a reducir el impacto que estas plataformas pueden tener sobre el descanso, la salud mental y el rendimiento académico.

Las nuevas reglas serán configuradas por defecto, aunque los usuarios podrán modificarlas manualmente si así lo desean en sus dispositivos.

Según informó el Ejecutivo británico, los adolescentes alcanzados por la medida no podrán acceder a las aplicaciones entre las 00 y las 6 , salvo que decidan desactivar esa restricción desde la configuración de sus cuentas.

Además, las plataformas deberán bloquear por defecto distintas herramientas diseñadas para prolongar el tiempo de uso, como la reproducción automática de videos y otras funciones orientadas a mantener a los usuarios conectados durante más tiempo.

El horario nocturno es el foco de la medida.

El objetivo es que el paso hacia el acceso pleno a las redes sociales sea más gradual cuando los jóvenes cumplan 16 años. La ministra de Tecnología, Liz Kendall, aseguró que las nuevas restricciones buscan favorecer hábitos más saludables entre los adolescentes.

"Estas medidas serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, a centrarse en el colegio y la universidad, y a pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos", subrayó.

La decisión se enmarca en un creciente debate internacional sobre el impacto de las redes sociales en la salud física y mental de niños y adolescentes.

Un estudio respaldó las restricciones nocturnas

El anuncio coincidió con la publicación de una investigación que analizó distintas medidas para limitar el uso de redes sociales entre menores.

El estudio concluyó que el toque de queda nocturno produjo mejoras en la calidad del sueño, la capacidad de concentración y el bienestar general de los adolescentes.

Además, los investigadores señalaron que fue la medida que las familias lograron sostener con mayor facilidad y la que mostró resultados más consistentes.

Cuándo entrarán en vigencia las nuevas normas

El primer paquete de regulaciones será presentado ante el Parlamento británico hacia finales de este año. Si el proyecto avanza según lo previsto, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse durante la primavera boreal de 2027, acompañadas por un sistema de fiscalización que, según el Gobierno, tendrá una implementación y un cumplimiento "rigurosos".

Pese al anuncio, la aplicación efectiva de estas restricciones sigue siendo uno de los principales desafíos para las autoridades británicas.

Un grupo de expertos que asesoró a Australia, el primer país en prohibir las redes sociales para menores de edad, concluyó que las plataformas todavía presentan serias dificultades para implementar sistemas confiables de verificación de edad, lo que reduce la eficacia de este tipo de políticas.

En paralelo, el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas continúa creciendo. Durante el último mes, Google y TikTok alcanzaron acuerdos extrajudiciales por separado en una demanda iniciada en Estados Unidos por un menor que sostuvo que ambas plataformas perjudicaron su salud mental.